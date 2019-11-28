Кировский философ устроил дебош в Москве из-за Ани Лорак

Москва, 28 ноября. Страстный поклонник украинской певицы Ани Лорак устроил дебош в Москве, вломившись в элитную новостройку на Большой Якиманке. Мужчина уверял, что договорился о встрече с певицей и хочет на ней жениться.

Инцидент произошел в четверг, 28 ноября. Охранники элитного дома в центре Москвы услышали звук бьющегося стекла на первом этаже. На месте происшествия они обнаружили разбитую дверь, внутри помещения по-хозяйски расхаживал мужчина, он даже снял верхнюю одежду.

Дебошир заявил, что приехал в Москву из Кирова, сделав пересадку в Нижнем Новгороде. В качестве доказательства он предоставил билеты. В новостройку мужчина заявился, чтобы встретиться с Ани Лорак, сообщает «МК».

«У меня здесь назначена встреча с Ани Лорак. И вообще у нас с ней любовь, мы скоро распишемся», ― заявил мужчина.

Ярый поклонник утверждал, что разговаривал с певицей по телефону и они договорились сыграть свадьбу. Однако доказательств этому 32-летний фанат найти не смог. Выяснилось, что мужчина является философом, аспирантом Вятского государственного университета, владеет семью языками, увлекается пчеловодством и пишет книги. Охранники здания были вынуждены вызвать полицию и передать влюбленного мужчину правоохранителям. Оказалось, что он с 22 ноября числится пропавшим без вести.