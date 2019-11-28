Продюсер Пригожин назвал скромными гонорары Ротару

Москва, 28 ноября. Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что София Ротару и другие звезды российской эстрады получают весьма скромные гонорары по сравнению со своими западными коллегами.

Так он прокомментировал информацию о том, что один новогодний корпоратив Ротару в России стоит около 3,8 млн рублей. Продюсер признался, что не любит считать деньги в чужих карманах.

«В США звезда первой величины зарабатывает от 1 млн долларов и выше. Наши артисты в этом отношении являются самыми скромными. В среднем звезды такого калибра получают 60 тыс. долларов. А в СССР люди умирали в нищете. Я видел, как уходил Вицин — в полной нищете», — рассказал Пригожин НСН.

Собеседник агентства подчеркнул, что, говоря о больших гонорарах, следует помнить и о расходах звезд. Содержание музыкального коллектива, создание костюмов, постановка номера — все это требует вложений. Кроме того, спрос рождает предложение. Раз россияне готовы приглашать на корпоративы артистов за такие деньги, значит те стоят своих гонораров.

Пригожин напомнил, что в советские годы Алла Пугачева и София Ротару получали смешные по сегодняшним меркам деньги — 7 рублей за концерт. Он также обратил внимание на то, что многие артисты устраивают благотворительные выступления, не получая за свой труд ни копейки.

Накануне менеджер одного из московских агентств озвучил стоимость новогоднего корпоратива Ротару. По его словам, пригласить украинскую певицу на Новый год стоит 3,8 млн рублей. Причем в данную сумму не включаются расходы на дорогу артистки и членов ее команды.

Отметим, что в прошлом году Ротару отказалась посещать Россию, спровоцировав громкий скандал. Впоследствии концертный продюсер артистки Сергей Лавров заявил, что решение не ездить в Россию было связано с военным положением, которое в тот момент ввел экс-президент Украины Петр Порошенко.