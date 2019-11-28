Британские ученые разочаровали Киев, признав Крым российским

Лондон, 28 ноября. Международный институт стратегических исследований (IISS) признал Крым российским, что вызвало разочарование у украинской стороны. Об этом сообщили в посольстве Украины в Великобритании.

Украинские дипломаты обратили внимание на публикацию в журнале Международного института стратегических исследований. Британские ученые IISS, штаб-квартира которого расположена в Лондоне, признали Крым частью России.

«Мы крайне разочарованы последним номером журнала Survival, выпускаемого Международным институтом стратегических исследований, где Севастополь упоминается как российская территория», — написали украинские дипломаты на официальной странице посольства в Twitter.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое украинское руководство, которое пришло к власти в результате государственного переворота. На полуострове был проведен референдум, на котором абсолютное большинство крымчан выступили за воссоединение с Россией.

Киев отказался признать их решение и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией», устроив экономическую, энергетическую и водную его блокады. В Кремле в свою очередь заявили, что вопрос закрыт — Крым является частью России.

Накануне американская корпорация Apple признала Крым российским.