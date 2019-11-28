В ОП предлагают перенести международные организации в страны, где уважают свободу слова

Член Общественной палаты РФ Иван Абажер не смог вылететь в Женеву из-за задержки в выдаче визы посольством Швейцарии. В связи с этим Россия вправе ставить вопрос о переносе международных организаций в страны, где уважительно относятся к правам граждан на свободу слова, мыслей и высказываний, уверен глава комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций

Александр Малькевич.

27 ноября член ОП РФ от Республики Крым и председатель Совета региональной болгарской национально-культурной автономии Крыма, Иван Абажер должен был вылететь в Женеву на 12-ю сессию Форума по вопросам меньшинств, функционирующего под эгидой Совета ООН по правам человека.

«Я получил подтверждение участия, хотя многие мои коллеги из Крыма (публичные люди, возглавляющие национальные объединения, в том числе и крымских татар) тоже хотели стать участниками, но им это не удалось», — рассказывает он.

Однако швейцарское посольство не выдало Ивану Абажеру визу в положенный срок. Член ОП РФ выразил недоумение по данному поводу. По его словам, подобные мероприятия необходимы для того, чтобы каждая сторона была услышана.

«Для меня как для члена Общественной палаты России и Общественной палаты Республики Крым, для руководителя национального объединения, которому в этом году исполняется 25 лет, это странно: мне впервые не дают принять участие в мероприятии на международной площадке, смысл которой в том, чтобы выслушать мнение всех сторон», — подчеркнул Абажер.

Общественный деятель напомнил, что крымчане находятся в экономической изоляции, лишены свободы передвижения, но международные организации не предпринимают каких-либо значимых действий, чтобы переломить ситуацию. Сейчас, по его словам, многие западные спикеры искажают информацию о Крыме.

«На мой взгляд, все СМИ (как российские, так и зарубежные) должны заинтересоваться, почему так происходит. Почему крымчане находятся в полной изоляции? Где реакция международных неправительственных организаций, которые занимаются проблемами соблюдения прав человека? И почему ООН бездействует, когда приглашенным участникам мероприятий организации не дают возможности на них попасть?» — сказал Иван Абажер.

Александр Малькевич обращает внимание, что можно наблюдать как развивается новый вид политической цензуры, которая была недавно опробована на российской делегации, планировавшей работать на полях ООН.

«Мы вправе ставить вопросы по переносу международных органов в страны, которые уважительно относятся к правам граждан на свободу слова, мыслей и высказываний. Иван Абажер последовательно отстаивает позиции жителей Крыма. Это вопиющая наглость, когда спикеру высокой международной конференции накануне вылета сообщают, что ему отказано в визе», — заявил Малькевич в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, эксперт напомнил, что сам недавно стал жертвой визового произвола американских властей, когда ему аннулировали визу класса G2, которая выдается для участия в мероприятиях международных организаций.

«Они написали мне, что в связи с новыми данными моя виза аннулирована. Это большой привет бюрократической машине Госдепа. Получается, что люди в Госдепе сидят и внимательно анализируют выступления российских политиков и общественных деятелей. Если я высказываюсь очень жестко против американской политики, то они меня решили таким образом наказать», — рассказал собеседник ФАН.

Малькевич заверил, что он совместно с коллегами проведет мониторинг всех нарушений подобного рода и представит его в форме доклада на высоком уровне.

«Стоит задуматься, имеет ли смысл содержать ряд международных организаций в тех государствах, которые не готовы допускать туда людей, чья позиция не устраивает власти США или других западных стран», — резюмировал он.

Напомним, в октябре членам российской делегации, которые планировали принять участие в сессии ГА ООН в Нью-Йорке, отказали в американских визах. Министерство иностранных дел России выразило протест и передало заместителю американского посла соответствующую ноту. Однако представитель внешнеполитического ведомства США отказался комментировать инцидент. В Государственном департаменте США в свою очередь заявили, что Вашингтон соблюдает все обязательства в рамках соглашения с ООН.