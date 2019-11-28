Оскандалившийся сын Сафронова признался в новом самолетно-туалетном страхе

Москва, 28 ноября. Пианист Лука Сафронов-Затравкин, ранее застрявший в туалете самолета Boeing 737-800 рейса Казань — Москва, рассказал о новом «самолетно-туалетном» страхе. Теперь он опасается, что в уборную на борту его будет сопровождать капитан.

Молодой человек признался, что вскоре ему предстоит новый девятичасовой авиаперелет до Хабаровска, и он сомневается, что пассажиры смогут отреагировать спокойно, если ему понадобится посетить туалет.

«Я очень переживаю, смогу ли я в самолете без капитана вообще сходить в туалет, скорее всего, нет», — смеясь поделился пианист опасениями с Ura.ru.

Сафронов-Затравкин предположил, что капитан будет «следить за техникой безопасности» в тесной уборной и даже давать ему советы и указания.

Музыкант рассказал, что о попадании скандального видео с его участием в Сеть узнал не сразу, а только накануне, когда находился на своем концерте в Иваново. Молодой человек отметил, что даже его отец, знаменитый художник Никас Сафронов, не получил такой широкой славы в СМИ, как он.

«Очень жалко, что мой отец, который 25 лет писал картины, потратил 20 миллионов рублей на мультимедийное шоу, не имел даже одной сотой новостных выпусков, которые получил я, застряв в туалете», — подчеркнул Сафронов-Затравкин.

По мнению пианиста, это показывает «дух времени».

Он пообещал, что разыщет автора видеоролика и привлечет его к ответственности, а также твердо заявил о намерении продолжать полеты бизнес-классом.

Оскандалившийся пассажир признался, что теперь начинает смотреть на ситуацию с юмором.

«После этого инцидента, когда я рассказывал об этом кому-то из близких, они смеялись, и это был смешная добрая шутка»,— сказал он.

Напомним, пианист и сын российского художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин 27 ноября попал в неприятную историю. 29-летний музыкант с избыточным весом застрял в унитазе на борту самолета и не смог встать. Чтобы покинуть кабинку бортовой уборной, ему потребовалась помощь посторонних. Момент вызволения пианиста записал на видео один из пассажиров рейса, после чего выложил кадры в Сеть.

Позднее Сафронов-Затравкин объяснил, как именно смог застрять в уборной, а также пообещал подать в суд на автора позорного ролика.