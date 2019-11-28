Сирия, 28 ноября. За последние сутки в Сирию вернулись более 800 человек. Курдские боевики задержали нескольких сирийцев в Дейр-эз-Зоре по обвинению в связях с ИГ1. Саперы САА продолжают зачищать районы провинции Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задействовали авиацию на северо-востоке Латакии; ведут подрывные работы в провинции Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА к юго-западу от Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: провели серию арестов в населенном пункте Аль-Хармушия на северо-западе от Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли ответный огонь по укрепрайонам курдских боевиков западнее Тель-Абьяда в Ракке.

Провинция Латакия

В северной части региона возобновились боевые вылеты сирийских ВВС. Вертолеты ВВС САР атаковали огневые позиции боевиков на подступах к городу Кабана, находящемуся в районе Курдских гор недалеко от границы с соседней провинцией Хама. Об этом сообщает интернет-портал Masar Press Agency. Напомним, территории на северо-востоке Латакии находятся в оккупации радикальных бандгрупп вооруженной оппозиции, таких как «Джебхат ан-Нусра»1*** и «Исламская партия Туркестана» (обе группировки запрещены в РФ), исламисты которых неоднократно атаковали мирные районы провинции, а также предпринимали попытки нанести удары по российской авиабазе «Хмеймим».

Провинция Алеппо

К юго-западу от административного центра провинции возобновились вооруженные столкновения на линии разграничения сил правительственной армии и исламистов незаконных бандформирований. По информации новостного портала Step News Agency, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся в районе населенного пункта Шугайдила, нанесли точечные удары по расположениям возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой» террористического альянса «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселения Халса. Сведения о нанесенном джихадистам уроне в живой силе или военной технике пока выясняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики вновь приступили к обыскам в Дейр-эз-Зоре. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (deirezzor24), «Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели серию арестов в населенном пункте Аль-Хармушия северо-западнее административного центра провинции. При этом курдские радикалы утверждают, что среди задержанных находятся лишь лица, связанные с деятельностью «Исламского государства»1. Местные активисты, в свою очередь, полагают, что под стражу были взяты те, кто принимал участие в антикурдских демонстрациях, которые прошли на оккупированных SDF территориях накануне.

Провинция Даръа

Официальный Twitter-канал Сирийского арабского Красного Полумесяца (SYRedCrescent) сообщает о том, что сотрудники гуманитарной организации доставили в Даръа гуманитарную помощь. В составе гумконвоя находились наборы с продовольствием и мешки с мукой. Как известно, в регионе также нередко проходят гуманитарные акции российского Центра по примирению враждующих сторон.

Между тем были опубликованы данные о количестве беженцев, вернувшихся в Сирию за последние сутки. По сведениям информационного бюллетеня ЦПВС РФ, за 24 часа 134 человека перешли через погранпереходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» из Ливана, еще 667 сирийцев прибыли из Иордании через пункт пропуска «Насиб» на юге Даръа.

Продолжается зачистка местности в окрестностях населенных пунктов Эль-Харра и Джасим, которые были полностью освобождены в результате операции Сирийской арабской армии (САА) под названием «Базальт», завершившейся в конце июля 2018-го.

Провинция Ракка

В северной части провинции не утихают вооруженные стычки между протурецкими силами и курдскими бандгруппами. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (smmsyria), ополченцы поддерживаемых Анкарой формирований открыли огонь по укрепрайонам Отрядов народной самообороны (YPG) вблизи деревень Киз-Эли и Биркет к западу от города Тель-Абьяд. Напомним, инициаторами вооруженного противостояния на данном направлении являются курдские боевики, которые в первой половине дня открыли огонь по турецкому городу Акчакале, застрелив двух военнослужащих вооруженных сил Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.