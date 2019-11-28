Эксперты объяснили, куда «исчезли» элитные автомобили россиян, которых недосчиталась ФНС

Москва, 28 ноября. Элитные иномарки, «исчезнувшие» с налогового учета ФНС РФ, на самом деле никуда не пропали, объяснили эксперты. Все дело в налоговых льготах.

В Москве, к примеру, освобождают от транспортного налога многодетных родителей. Некоторые россияне регистрируют машину в Ингушетии,там самый маленький налог на дорогие машины. Кто-то использует варианты с регистрацией авто на юридические лица: это тоже уменьшает налоговые отчисления, пишет «Царьград».

Ранее в Сети появилась информация о том, что более 26% россиян, владеющих супер-дорогими автомобилями, якобы не платят налоги за свои элитные машины. К такому выводу пришли эксперты исследования «Финэкспертизы». По данным ведомства, как сообщало РБК, с налогового учета просто «исчезли» около 26% автомобилей, стоимость которых составляет 10 млн рублей и больше.

По данным агентства «Автостат», самой распространенной моделью сегмента Luxury в России является Mercedes-Benz Maybach S-Class. Второе место занимает Bentley Continental GT, а третье место досталось Bentley Continental Flying Spur.

В первую пятерку попали также люксовых кроссоверы – Maserati Levante и Bentley Bentayga. А в ТОП-10 вошли Maserati Quattroporte, Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost, Rolls-Royce Wraith и Maserati GranTurismo.