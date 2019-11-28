На Украине запретят частные агентства по зарубежному трудоустройству

Верховная рада Украины приняла к рассмотрению новый законопроект, который предусматривает лишение лицензий ряда фирм, предоставляющих посреднические услуги для украинских сезонных рабочих в Евросоюзе.

Согласно основным положениям документа, уже с января 2020 года свою практику прекратят более двух тысяч соответствующих частных предприятий: их функции на себя возьмут государственные структуры. Как утверждают независимые эксперты, нововведение фактически откроет для Евросоюза «черный рынок гастарбайтеров» с Украины. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Законопроект под номером 2365 призван «защитить права» граждан Украины, претендующих на относительно высокооплачиваемую и низкоквалифицированную работу в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии.

«Сегодня на украинской территории действуют десятки тысяч мошенников, гарантирующих своим соотечественникам достойное жалование в Объединенной Европе и просящих за это предоплату, — говорится в сопроводительной записке к указанному документу. — В итоге заплативший «посредникам» соискатель оказывается в ЕС без копейки и с перспективой запрета дальнейшего въезда в Евросоюз. Необходимо положить конец спекуляциям на тяжелом материальном положении наших сограждан».

По некоторым данным, поводом для подачи законопроекта 2365 на рассмотрение высшего законодательного органа Украины стала весьма неприятная ситуация, сложившаяся с дочерью одного из украинских нардепов. Представители некой фирмы из Винницы, пообещав девушке работу администратора в престижной пражской гостинице, заставили соискательницу заплатить 4 000 евро «за информационные услуги» и предоставили ей номера телефонов несуществующих людей в Праге. Приехав в чешскую столицу, девушка узнала, что в упомянутой гостинице вакансий нет и не было вообще. Впоследствии дочери украинского народного депутата предложили работу на кухне.

«Описанная ситуация является одной из десятков тысяч на Украине, — сказал в комментарии ФАН киевский юрист Виктор Барчук. — Вряд ли история подобной «Золушки» могла послужить катализатором процесса ликвидации «фирм-однодневок». В органы внутренних дел по всей Украине практически ежедневно поступают жалобы на мошеннические действия так называемых «посредников». Только с начала нынешнего года нечистые на руку представители «агентств по зарубежному трудоустройству» выманили у своих и без того нищих сограждан в общей сложности до полумиллиона долларов. Если бы такое положение вещей не стало предметом рассмотрения в парламенте, Украину наверняка захлестнули бы «бунты обманутых заробитчан»».

Предполагается, что уже в ближайшее время министерство социальной политики Украины полностью отменит пока еще действующую лицензию на осуществление частной посреднической деятельности по международному трудоустройству. Далее официальный Киев создаст единую рекрутинговую службу для украинских граждан, желающих трудиться за рубежом, а оставшиеся на этом рынке частные компании ждет коренная переаттестация.

«Я с уверенностью могу сказать, что эту переаттестацию из «частников» пройдут единицы, — сказала комментарии ФАН гендиректор международного предприятия по поиску персонала Людмила Тимофеева. — Но вряд ли украинские власти решат проблемы миллионов украинцев, которые, даже рискуя быть обманутыми, надеются выехать за рубеж в поисках хотя бы какой-то оплачиваемой работы».

В то же время «частники» открыто заявляют о намерении «уйти в тень».

«Я и дальше буду отправлять всех желающих на работу в Польшу, Латвию и Литву, — объявил в доверительной беседе корреспонденту ФАН глава небольшого предприятия в Житомирской области Евгений. — Только теперь буду это делать грамотно».

Тем временем в украинском сегменте Всемирной паутины ежедневно появляются посты, предупреждающие о новых случаях мошеннической деятельности «рекрутов». Правда, комментарии под этими постами, как правило, заканчиваются обобщенной фразой потенциальных соискателей: «У нас другого выхода нет».