Венгрия пообещала блокировать сотрудничество Украины и НАТО на политическом уровне

Киев, 28 ноября. Венгрия продолжит блокировать проведение Совета Украина — НАТО. Об этом заявил посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдятро.

Он отметил, что Будапешт препятствует этому формату сотрудничества Украины и Североатлантического альянса из-за украинского закона об образовании, который сокращает возможности обучения на языках национальных меньшинств в стране. Венгрия, со слов дипломата, пообещала блокировать сотрудничество Украины и НАТО на политическом уровне.

«Венгрия не блокирует процесс интеграции Украины в НАТО. Мы блокируем только один форум, это политический уровень — Совет Украина — НАТО. И будем блокировать дальше», — сказал Ийдятро в интервью журналу Glavcom.

Дипломат пояснил, что Венгрия считает НАТО не только военным альянсом. По его мнению, если страна хочет стать членом организации, у нее должны быть обязательства соблюдать права человека. Ийдятро подчеркнул, что Венгрия считает украинский закон об образовании противоречащим этим принципам.

Напомним, напряженность в отношениях Киева и Будапешта возникла на фоне дискуссий вокруг закона об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств на Украине. Документ вступил в силу осенью 2017 года. В соответствии с его положениями, с 2018 года обучение на языках национальных меньшинств разрешено только в начальных классах, а с 2020 года обучение во всех классах школы будет вестись только на государственном языке. Украинский закон об образовании вызвал резкую реакцию со стороны правительств ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, где заявили, что документ нарушает права нацменьшинств.