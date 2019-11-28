Запад готовит новый фейк с «химатакой» в Сирии, стремясь защитить террористов

Москва, 28 ноября. Успех контртеррористической операции правительственных сил Сирии в Идлибе заставляет нервничать западные страны, которые спонсируют боевиков в попытках свергнуть политический режим в САР. Такое мнение в четверг выразил военный эксперт Борис Рожин, комментируя информацию о подготовке Западом нового фейка с «химоружием» в Сирии.

«Спонсоры терроризма давят на Сирию и ее союзников, чтобы как можно дольше существовал террористический анклав в Идлибе. Один из способов давления – культивирование темы химического оружия Асада, которое на самом деле давно уже уничтожено», — пояснил он порталу «Слово и дело».

Рожин также не исключает, что США таким образом пытаются подорвать доверие к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая ранее подтвердила вывоз и ликвидацию химического арсенала Сирии. По его словам, в этом нет смысла, поскольку ОЗХО и сама успешно дискредитирует себя, публикуя липовые отчеты.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что скандально известная НКО «Белые каски» в сотрудничестве с боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещенная в России террористическая группировка) готовит новый фейковый ролик о «химатаке» в Сирии.

Для участия в съемках изображающих последствия авиаударов и применения отравляющих веществ сцен отбираются местные жители. В ведомстве ссылаются на полученные от жителей Сармады сведения, согласно которым туда в начале ноября в сопровождении вооруженных боевиков прибыли неизвестные люди и три грузовых автомобиля с химикатами.

Отметим, что постановочные ролики «Белых касок» уже дважды провоцировали удар США по Сирии. Во второй раз в атаке на суверенную страну участвовали также Франция и Великобритания.

1 Организация запрещена на территории РФ.