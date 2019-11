Необычную установку ПВО заметили на здании рядом с Белым домом

Вашингтон, 28 ноября. Американские журналисты заметили необычную установку противовоздушной обороны (ПВО) на одном из зданий рядом с Белым домом. Репортеры предположили, что ее установили для защиты президента США Дональда Трампа.

На систему ПВО обратили внимание во время репортажа об эвакуации сотрудников американских ведомств из Капитолия и Белого дома. Причиной стал неизвестный самолет, показавшийся в небе над Вашингтоном. Разрешилась ситуация благополучно, все вскоре вернулись к работе.

Но во время репортажа с места событий была замечена неизвестная установка ПВО. Журналисты предположили, что, скорее всего, речь идет о зенитном ракетном комплексе (ЗРК) AN/TWQ-1 Avenger, а именно о системе с ракетами FIM-92 Stinger.

Репортеры отметили, что Avenger, как правило, монтируется на автомобиль Humvee. Однако в данном случае систему попросту установили на постаменте на крыше здания.

Примечательно, что это система малого радиуса действия с относительно небольшой боеголовкой. Поэтому она способна уничтожать небольшие самолеты и беспилотники.

