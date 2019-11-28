Ургант предложил Тимати и Гуфу исполнить песню о Казани

Москва, 28 ноября. Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант предложил рэперам Тимати (Тимуру Юнусову) и Гуфу (Алексею Долматову) написать песню о Казани, которая была признана лучшим городом России по качеству жизни.

Ранее эксперты Финансового университета при правительстве составили рейтинг российских городов по качеству жизни. Возглавила список Казань, отметил «ФедералПресс». В десятку лучших городов по качеству жизни также попали Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва, Петербург, Кемерово, Иркутск, Севастополь и Уфа.

В студии шоу возникла дискуссия, как Москве занять в этом списке лидирующую позицию. Ургант в шутку предложил Тимати и Гуфу спеть песню о Казани.

«Как отобрать первое место у Казани? Надо, чтобы Тимати и Гуф написали песню про этот город», — сказала 41-летний артист.

Так шоумен намекнул на песню «Москва», которую Тимати и Гуф записали в Дню российской столицы. Интернет-пользователи трек хип-хоп-исполнителей не оценили. Клип о российской столице собрал многочисленные дизлайки в YouTube. Таким образом видео стала одним из самых непопулярных на платформе. Позже видеозапись была удалена, напомнил «АиФ».