Рождественский пост 2019: что можно и что нельзя есть, календарь питания по дням

Федеральное агентство новостей представляет календарь питания по дням Рождественского поста 2019.

Сорокадневный Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января включительно. Он служит приготовлением к празднованию Рождества Христова и делится на три части.

Первая часть поста — наиболее мягкая. Она длится с 28 ноября до 19 декабря. Мирянам, которые соблюдают Рождественский пост, по понедельникам, средам и пятницам первого периода можно есть горячую пищу, приготовленную без растительного масла, хотя по монастырскому уставу в эти дни положено сухоядение, то есть употребление в пищу фруктов, овощей и хлеба, не подвергшихся термической обработке. А по вторникам и четвергам в первую часть Рождественского поста можно есть горячую пищу с постным растительным маслом и рыбу, добавляя к ним по выходным немного вина.

Кроме того, горячая пища с растительным маслом и рыба разрешены также в среду, 4 декабря, в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы, и в четверг, 19 декабря, когда будет праздноваться день памяти Святителя Николая. В этот день можно себе позволить и немного вина.

Вторая часть Рождественского поста длится с 20 декабря по 1 января. В этот период рыба с вином разрешены только по субботам и воскресеньям. В остальные дни можно горячую пищу без растительного масла по понедельникам, средам и пятницам и горячую пищу с маслом — по вторникам и четвергам. 31 декабря можно будет отведать рыбные блюда, а вот в первый день 2020 года придется довольствоваться горячей едой без масла.

Период предпразднества Рождества со 2 по 6 января — самый строгий: нельзя есть рыбу во все дни, а пища с маслом разрешена только в субботу и воскресенье. Многие переходят на сухоядение. А самый строгий день Рождественского поста — сочельник: по традиции, есть нельзя до появления первой звезды, а после принято подавать на стол сочиво — отваренные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом и другими сухофруктами.

В пост запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения: мясо, в том числе мясо птицы, мясные продукты, молочные продукты и яйца.

Напомним, как говорил святитель Иоанн Златоуст, «ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления».

В этот пост, как и в любой другой, необходимо молиться, посещать богослужения, исповедоваться и причащаться. Суть 40-дневного воздержания перед праздником Рождества Христова — покаяться перед Господом за свои мысли и поступки, чтобы с чистым сердцем и душой встретить явившегося в этот мир Спасителя.