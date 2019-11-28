Третий радар для поимки самолетов-невидимок готов заступить на дежурство в Арктике

Москва, 28 ноября. Новейшая РЛС «Резонанс-Н» на Новой Земле готова к началу боевого дежурства в Арктике. Эта установка способна обнаруживать гиперзвуковые аппараты летящие на скорости 20 Махов и самолеты-невидимки.

«Третья в Арктике РЛС «Резонанс-Н» развернута на Новой Земле. Она включена, настроена, прошла все испытания, принята военными и готова к заступлению на боевое дежурство в составе Северного флота», — сообщил гендиректор Научно-исследовательского центра «Резонанс» Иван Назаренко.

Всего, как напомнил Назаренко, российские военные получили четыре локатора «Резонанс-Н», а пятый находится в стадии завершения изготовления. Две станции уже стоят на боевом дежурстве, а точную дату начала работы третьего радара определит министерство обороны РФ.

Главная задача всех РЛС состоит в прикрытии северного направления в Арктике. Разработчики НИИ радаров уточнили, что установка может обнаруживать и выдавать указания по аэродинамическим воздушным целям, даже малозаметным. Дальность обнаружения баллистических целей составляет — до 1200 км, сообщает ТАСС.