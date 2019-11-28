Шойгу помог осиротевшей внучке актрисы Назаровой

Москва, 28 ноября. Десятилетнюю внучку актрисы Александры Назаровой, осиротевшую после смерти артистки, зачислят в пансион при министерстве обороны РФ. Об этом рассказала подруга звезды «Моей прекрасной няни» Наталья Потапова.

По словам Потаповой, после смерти актрисы опекунство над ребенком оформила сестра второго мужа звезды Александра Михайлова. Родные девочки обратились к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой содействовать в зачислении ребенка в пансион Минобороны. Глава Минобороны РФ помог осиротевшей внучке Назаровой поступить в пансион.

Девочка уже прошла собеседование и ожидает результата. Потапова отметила в комментарии StarHit, что избавляться от ребенка никто не планирует, в пансионе она будет на полном обеспечении воспитываться с другими детьми, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Родители девочки погибли, когда она была еще маленькой. Назарова воспитывала ребенка одна, но после смерти артистки ребенок остался сиротой. Сейчас девочка живет в двухкомнатной квартире, которая досталась ей от бабушки, сообщает «Газета Кемерова».

Назарова скончалась 20 августа. Ей было 79 лет. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник, артистка перенесла тяжелое заболевание, которое и стало причиной ухода из жизни. Народную артистку России похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Назарова снялась в более чем в 80 фильмах и телесериалах. Многим она известна по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале «Моя прекрасная няня» и Елизаветы Андреевны, бабушки Ольги, в сериале «Бригада».