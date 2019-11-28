Более 20 россиян остаются в госпиталях Доминиканы после ДТП с автобусом

Москва, 28 ноября. В медучреждениях Доминиканы после ДТП с автобусом продолжает оставаться 21 россиянин, нескольких пострадавших уже выписали из больниц. Об этом сообщили в туристическом агентстве Anex Tour, клиентами которого являются пострадавшие.

«На данный момент в госпиталях находится 21 человек, девять из них — в палатах интенсивной терапии. Сегодня планируется выписка нескольких человек», — объяснила представитель турфирмы Валерия Ферафонтова.

Напомним, авария с автобусом, в салоне которого находились 39 российских туристов, произошла 26 ноября. Туристический автобус ехал по трассе из Пунта-Каны в аэропорт и врезался в грузовик. Жертв в результате ДТП нет, но многие пассажиры получили травмы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила информацию о состоянии отечественных туристов, отметив, что тяжелые повреждения из них получили 6 человек, у 32 были выявлены травмы средней тяжести, у остальных — легкие травмы. Последним медики оказали помощь на месте происшествия.

Стало известно, что пострадавшие отдыхающие из Москвы получат компенсацию от страховой компании ERV, которая обязалась оплатить лечение даже после истечения сроков поездки, которые указывались в полисе.