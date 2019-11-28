США запустили новый фейк о «химоружии» в Сирии

Вашингтон, 28 ноября. США запустили очередной фейк о «химическом оружии» в Сирии, пишет Reuters. В этот раз американские дипломаты утверждают, что Москва якобы помогла Дамаску скрыть «применение» запрещенных химвеществ.

Постоянный представитель США в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд запустил очередную утку, заявив, что Россия якобы сыграла главную роль в сокрытии «использования» Дамаском запрещенных химических веществ.

«Россия и Сирия могут сидеть здесь с нами, но они принципиально стоят отдельно от нас. Они продолжают использовать химическое оружие», — утверждает американский дипломат.

По его мнению, помощь Москвы Дамаску якобы подрывает работу ОЗХО.

Очередной фейк, запущенный США, вызвал мгновенную реакцию, указывает агентство. Москва все выдвинутые против нее голословные обвинения категорически отрицает, подчеркнули в СМИ.

Несмотря на то, что Сирия давно избавилась от запрещенных химических реактивов под надзором ОЗХО, западные страны продолжают обвинять Дамаск в применении химоружия. В 2016 году ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала Сирии. Кроме того, Дамаск регулярно заявлял, что ни разу не использовал химоружие против гражданских.

В начале весны ОЗХО обнародовала доклад, в котором указывалось, что при атаке в Думе в апреле прошлого года применялись баллоны с хлором, сброшенные с неба. Некоторые страны обвинили в инциденте ВС Сирии, также обвинить их попыталась псевдогуманитарная организация «Белые каски», которая в качестве «доказательств» представила кадры жителей Думы и детей, которых якобы спасают от воздействия химических веществ.

Позже был опубликован документ с экспертной оценкой специалиста ОЗХО Яна Хендерсона, который выяснил, что баллоны в действительности подложили, а не сбросили с воздуха.

В четверг президент Сирии Башар Асад заявил, что по-прежнему нет ни одного доказательства использования сирийской армией химического оружия на территории республики.