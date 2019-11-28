Возобновление прямого авиасообщения между РФ и Грузией отложили до 2020 года

Прага, 28 ноября. Прямое авиасообщение между Россией и Грузией не будет восстановлено до конца 2019 года. Об этом заявил российский сенатор Григорий Карасин по итогам встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе в Праге.

«Мы продолжаем работать в этом направлении, однако не должны ждать решения о восстановлении прямого авиасообщения до нового года. Мы будем думать, когда, как и в какой форме возобновятся прямые рейсы», — отметил Карасин.

Он также добавил, что восстановление прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси зависит от внутриполитической ситуации в Грузии.

«Будем думать и следить за развивающимися в Грузии событиями. Все взаимосвязано, то что происходит на улицах Тбилиси и какой настрой в грузинском обществе», — сказал Карасин.

Напомним, отношения между Москвой и Тбилиси обострились в июне 2019 года из-за антироссийских выступлений, которые были спровоцированы представителями грузинской оппозиции. Поводом для антироссийской провокации послужил инцидент, произошедший в парламенте Грузии во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия с участием российской делегации.

Грузинские парламентарии предложили главе российской делегации Сергею Гаврилову занять место спикера, что вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционных грузинских политиков. После этого оппозиционеры собрали своих сторонников у здания парламента и попытались взять его штурмом. Грузинским правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать провокаторов.

Позднее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в «провокациях», заявив, что Москва якобы заинтересована в расколе грузинского общества. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о запрете прямого авиасообщения с Грузией.