Успейте выбрать победителя конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России»

Дважды в месяц, по пятницам, Федеральное агентство новостей будет объявлять победителя конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России», который проводится параллельно с большим конкурсом, инициированным ФАН для поддержки талантливых журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в стране. Первые победители станут известны в пятницу, 29 ноября.

Конкурсное жюри выставило на читательское голосование десять журналистских материалов. В номинацию «Герои современности» отобраны сюжет «Участковый из Челябинской области спас четверых детей и их мать» Катерины Быковой, опубликованный на портале «Уральский меридиан», и публикация «Инспекторы ДПС спасли людей из горящего дома в Москве» Юлии Захаровой из «Вечерней Москвы».

В номинацию «Наука и инновации» конкурсная комиссия выбрала материал «Юный Кулибин из Батайска: Илья Тарасов второй раз получил стипендию губернатора» от «Дон-ТР» и новость «Игорь Мялкин выступил с пленарным докладом в Барселоне», опубликованная порталом «Виртуальная Выкса».

В номинацию «Экономика страны или региона» — публикация «Омские кружева прославились в Литве и Италии» за авторством Турновой Яны, опубликованная в газете «Коммерческие вести», и новость «По поручению президента России в регионах ПФО усилят меры в деле защиты прав предпринимателей» из газеты «Волжская коммуна».

В номинацию «Общество и социальные проекты» — материал «Когда поешь сердцем. Добровольцы открыли в Ставрополе театр жестового пения» от Анны Дарган, опубликованного в журнале «Добро», и сюжет «Волонтеры прооперировали 30 детей в рамках благотворительной акции в Дагестане» от «РИА Дагестан».

В номинации «Спорт» представлены статья «Мы тогда популярны были, даже на улицах узнавали»: 50 лет дебюту «Уралмаша» в элите чемпионата СССР» от Евгения Ячменева и Петра Кабанова, опубликованная на портале «Областная газета», и сюжет «Рязанская «великолепная семерка» выиграла командный турнир на первенстве мира по джиу-джитсу в ОАЭ» от сайта «Рязанский спорт».

Онлайн-голосование проходит до 29 ноября. Автор материала, который наберет больше всего голосов, получит 15 тысяч рублей, денежный приз за второе место составит 10 тысяч рублей, за третье место — 5 тысяч рублей.

Желающим принять участие в оперативном конкурсе «Хорошие новости России» нужно прислать заявку на почту goodrussia@riafan.ru, указав, что они хотят побороться за призы, которые будут присуждаться дважды в месяц (конкурс актуальных публикаций).

В конкурсное жюри, отбирающее публикации для онлайн-голосования, входят:

Александр Малькевич, российский журналист, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей.

Ольга Ковитиди, член Совета Федерации, сенатор от Крыма.

Сергей Ушаков, главный редактор портала «Журналистская правда».

Владимир Тулин, европейский обозреватель Федерального агентства новостей.

Евгений Бень, российский публицист, литературовед, культуролог, эксперт Федерального агентства новостей.

Наталья Макеева, обозреватель Федерального агентства новостей.

Роман Носиков, колумнист Федерального агентства новостей.