«Перевоплотившийся» в Подольскую Пресняков развеселил фанатов

Москва, 28 ноября. Поклонники Натальи Подольской и Владимира Преснякова пришли в восторг от нового видео, на кадрах которого певец предстал в образе жены. При помощи маски в Instagram артист примерил длинные рыжие волосы и изменил пропорции лица.

Забавный ролик появился на странице поп-певицы в социальной сети.

«Я — Наташа Подольская. Ну вот, такая я баба» — произнес Пресняков в образе супруги.

Развеселенные фанаты превращение оценили, но посчитали, что легкая небритость исполнительнице бы не пошла.

«Какая гадость», — написала tania234512 и добавила с сообщение смеющиеся смайлы.

«Надо было усы заклеить, а так красавица!» — отметила yurevichvalia.

«Очень долго смеялась! Спасибо за настроение», — поблагодарила звездную пару n_melekesova.

«Теперь мы знаем, какая вы без мейкапа», — пошутила s.dasha007.

Напомним, Подольская и Пресняков-младший поженились в 2010 году. Артисты познакомились на съемках шоу «Большие гонки» в 2005 году. В 2015 году на свет появился сын Артемий.

В октябре этого года певица неожиданно призналась, что на протяжении многих лет обманывала своего мужа. Правда, дело оказалось не настолько серьезным, как могло бы показаться, и вряд ли нарушит семейную идиллию пары. Дело в том, что Пресняков из года в год по утрам готовит для супруги капучино, а Подольская, как оказалось, не любит кофе с молоком.

Ранее эстрадный певец Олег Газманов опубликовал видео, на котором после обработки в специальном приложении предстал практически ребенком. Существенно «помолодевшим» он спел свою известную песню «Мои ясные дни».