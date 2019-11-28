В НАК ждут объяснений чиновников по поводу «вызывающей цены» ели в Кемерово

Кемерово, 28 ноября. Кемеровские чиновники должны объяснить, почему городские власти решили приобрести новогоднюю ель за 18 млн рублей, считает глава Национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов.

«Здесь вызывающая цена. Понятно, что это необоснованные траты. Если чиновники не смогут объяснить, откуда такая цена, то должны возбуждаться уголовные дела», — заявил он, выступая в эфире радио Sputnik.

Напомним, что ранее в Кемерово разразился скандал, когда выяснилось, что мэрия купила новогоднюю ель за 18 млн рублей. Высота главной «елки» города составила 19 метров, а украшением новогоднего дерева стали 1,5 тыс. шаров и 240 тыс. светодиодов.

Мэр Кемерово Илья Середюк утверждает, что госзакупка проводилась по всем правилам. Местные власти объявили открытый аукцион и выбрали предложение в среднем ценовом сегменте. Необходимость самой покупки чиновник объяснил тем, что прежняя искусственная ель, служившая новогодним деревом последние 11 лет, «морально устарела» и нуждалась в ремонте.

Покупка ели за 18 млн рублей вызвала широкий общественный резонанс. Известный российский телеведущий Иван Ургант напомнил, что ель, которую устанавливают на Новый год в Кремле, стоит в три раза дешевле, пишет Ura.ru.

Он пошутил, что за такие деньги кемеровскую ель должны украшать настоящие зайчики и медвежата, а вместо традиционной красной звезды верхушку дерева должна венчать звезда российской эстрады.