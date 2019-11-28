Хозяин толстого кота показал кошку Фиби, выручившую его питомца

Москва, 28 ноября. Житель Владивостока Михаил Галин, прославившийся как хозяин толстого кота, показал кошку Фиби, которая выручила его упитанного питомца Виктора, не проходившего по габаритам авиакомпании «Аэрофлот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На пресс-конференции, посвященной старту новой полетной программы Hainan Airline и компании «Тартус-Тур», хозяин толстого кота познакомил окружающих с кошкой Фиби — более стройной героиней, которая выручила Виктора. Именно она приняла участие в заговоре Галина и обманула авиакомпанию: мужчина взвесил ее вместо своего питомца, чтобы получить на него талон.

У жителя Владивостока поинтересовались, почему на знаменитой фотографии Виктора в салоне самолета кот находится не в переноске. Автор вопроса уточнил, что это могло вызвать аллергию у других пассажиров.

«По международным правилам, если на борту человек с аллергией, животных не допускают, — пояснил хозяин толстого кота. — Но я спросил у соседки на всякий случай, нет ли у нее аллергии. С собой у меня всегда таблетки от аллергии, хотя я не аллергик. Фотография — это была моя ошибка. Но она сделана до взлета: это меня немного оправдывает».

Галин добавил, что ставший звездой Сети Виктор чувствует себя отлично.

«Я бы хотел, чтобы он немного похудел — на 1,5 килограмма, — признался хозяин. — Кот уже несколько лет на диетическом питании. Генетически крупный кот».

Напомним, в ноябре Галин опубликовал в Сети историю о том, что из-за лишних килограммов Виктора сотрудники «Аэрофлота» отказались пускать в салон. Хозяину предложили сдать питомца в багаж, однако он переживал, что животное не переживет такой полет. Кота отказались пустить в салон даже за дополнительную плату.

Житель Владивостока решился на хитрость: взвесил другого кота, получив посадочный талон на Виктора. Когда в «Аэрофлоте» узнали об этом, пассажир был исключен из программы лояльности, а его счет заблокировали.

Россияне встали на защиту Галина и его толстого кота. Депутат Государственной думы Владимир Бурматов обратился к главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву с просьбой вернуть аннулированные мили попавшему в немилость пассажиру, а также пересмотреть правила перевозки животных.

Позже Галин призвал авиакомпанию «Аэрофлот» отдать его аннулированные мили на благотворительность.