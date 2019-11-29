Опыт борьбы с ИГ в Сирии поможет РФ защитить и себя, и все постсоветское пространство

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова использовать опыт противостояния международному терроризму в Сирии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Готовы делиться [с государствами ОДКБ] опытом антитеррора, который мы получили по этому направлению в САР. Применять его практически для совершенствования оперативных возможностей сил ОДКБ», — подчеркнул российский лидер во время заседания Совета коллективной безопасности организации.

По мнению Путина, сейчас существует необходимость наращивать эффективность прогнозирования и анализа военной и политической ситуации в области ответственности государств ОДКБ с учетом того, что недалеко от стран-участников могут вспыхнуть новые вооруженные конфликты.

В ходе совещания Совбеза РФ 22 ноября глава государства заметил, что полученный российскими силами в Сирийской Арабской Республике опыт в настоящее время очень востребован в военном строительстве. Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу в ходе большого интервью в сентябре рассказал, что операция в САР серьезно закалила и наших военнослужащих, и наше вооружение.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уверен, что российская армия действительно получила колоссальный опыт, начав масштабную антитеррористическую кампанию в Сирии и приняв участие в реальных боевых действиях против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и других подобных группировок, что в будущем может помочь защитить нашей стране от возможных угроз и себя, и своих ближайших соседей. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ФАН.

«В Сирийской Арабской Республике Россия, конечно, получила бесценный опыт. В частности, мы опробовали новейшие виды вооружений и техники, улучшили выучку наших солдат и офицеров. Наша страна себя показала современной мощной державой в рамках борьбы с международным терроризмом в САР, страной, которая, кроме того, умеет отстаивать свои интересы», — подчеркнул сенатор.

Изначально, когда российская операция была только на стадии подготовки в 2015 году, Путин обращал внимание, что наши вооруженные силы отправляются на Ближний Восток для того в первую очередь, чтобы отстоять свою собственную безопасность. Поэтому для России эта кампания является не просто благотворительностью и подарком народу САР, но и реализацией собственных долгосрочных задач.

«Безусловно, для РФ сейчас очень важно, чтобы те террористы, которых вытеснили из Сирии, не вернулись теперь к нам, ведь среди боевиков было немало выходцев с постсоветского пространства. Их надо отслеживать на дальних рубежах, задерживать и предавать суду, иначе многие государства СНГ могут столкнуться с реальной террористической угрозой. К счастью, российские силы теперь обладают непосредственным опытом того, как бороться с этой опасностью. Это и было одной из тем переговоров стран-участниц на саммите ОДКБ в Бишкеке», — пояснил член Совфеда.

Впрочем, явных предпосылок к тому, что где-то в бывших советских республиках в Средней Азии сейчас может произойти новый всплеск активности джихадистов, нет. Однако надежная профилактика всегда легче комплексного лечения. В связи с этим собеседник ФАН выразил надежду, что полученный в САР опыт России не слишком пригодится, однако добавил, что нельзя отрицать его нужность и важность в современных условиях мира.

«Бесспорно, было бы лучше, если б приобретенное в Сирии больше вообще нигде не пришлось бы применять. Конечно, российская сторона — сторонник мирного развития, нежели военного, но, к сожалению, не со всеми можно договориться словами. Поэтому если вдруг и разгорится какой-то конфликт на более ближних к нам рубежах, то РФ благодаря сирийским наработкам и знаниям уже сможет в максимально сжатые сроки его осторожно погасить», — подытожил Владимир Джабаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.