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Четыре человека погибли в лобовом столкновении ВАЗ и Mitsubishi в Дагестане

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Четыре человека погибли в лобовом столкновении ВАЗ и Mitsubishi в Дагестане

Махачкала, 28 ноября. Легковушка ВАЗ врезалась в Mitsubishi Lancer в Буйнакском районе Дагестана, погибли четыре человека, сообщил источник Федерального агентства новостей.

ДТП произошло в полдень 28 ноября. По предварительной информации, водитель ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

Четыре человека погибли в лобовом столкновении ВАЗ и Mitsubishi в Дагестане

В отечественном автомобиле погибли две женщины 1977 и 1971 года рождения, один мужчина 1994 года рождения. Выжила девушка 2001 года рождения, ее доставили в ЦРБ города Буйнакск.

В Mitsubishi Lancer от полученных травм скончалась на месте женщина, еще один пострадавший 1994 года рождения направлен в больницу Махачкалы.

Четыре человека погибли в лобовом столкновении ВАЗ и Mitsubishi в Дагестане

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