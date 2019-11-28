Столтенберг рассказал о разногласиях по Сирии в НАТО

Париж, 28 ноября. Среди членов НАТО нет единой позиции относительно Сирии. Об этом в четверг заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Не секрет, что у союзников по НАТО есть разногласия по разным вопросам, в том числе по ситуации на северо-востоке Сирии», — отметил он.

Речь идет о Турции, которая, будучи членом НАТО, отказывается поддерживать политику США, направленную на помощь незаконным курдским формированиям в Сирии. Более того, Анкара вынудила боевиков покинуть север Сирии и сейчас вместе с Россией осуществляет патрулирование данной территории для поддержания мира.

В то же время Столтенберг отметил, что НАТО по-прежнему «настроено на борьбу» с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 и эту позицию разделяют все члены альянса без исключения.

Напомним, что США, которые до недавнего момента были самым крупным спонсором НАТО, уже несколько лет незаконно держат в Сирии военный контингент. В настоящее время американская армия и курды занимаются кражей сирийской нефти и вывозом ее за рубеж. Турция, которая считает курдские группировки террористическими организациями, неоднократно обращалась к Вашингтону с просьбой прекратить поддерживать боевиков, но эти призывы не увенчались успехом.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.

1 Организация запрещена на территории РФ.