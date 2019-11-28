СКР заинтересовался смертью волгоградской девочки, не дождавшейся пересадки почки

Волгоград, 28 ноября. Следственное управление СК России по Волгоградской области организовало проверку по факту смерти годовалой девочки, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака.

Ранее появились сообщения, что пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) с редким заболеванием почек умерла. По словам директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елены Байбариной, девочка умерла, по предварительным данным, от пневмонии.

«В следственные органы поступила информация о смерти годовалой девочки. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка», — приводит «Интерфакс-Юг» слова представителя СУ СК РФ по Волгоградской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Ранее пресса сообщила, что в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья уволили Каабака, который проводит операции по пересадке почки грудничкам весом до 10 килограммов. Это новость вызвала резонанс. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что Каабак не единственный специалист в стране, который делает подобные операции. Она провела встречу с медиком, после чего стало известно, что он остается работать в центре.