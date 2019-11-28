Лондон, 28 ноября. Кетамин может способствовать снижению желания употреблять алкоголь, заявили специалисты Университетского колледжа Лондона.

Ученые нашли новый способ борьбы с алкоголизмом. В исследовании британских специалистов приняли участие 90 человек, которые любят употреблять спиртное.

Каждому из респондентов в первый день эксперимента дали выпить бокал пива. Во второй день их оставили без алкоголя. На третий день испытаний участникам сделали инъекцию кетамина и вновь предложили по бокалу «пенного». Как оказалось, кетамин снижает желание пить алкоголь: это подтвердили постоянные наблюдения, которые длились 10 дней, пишет MedicalXpress.

По данным экспертов Университетского колледжа Лондона, эффект от кетамина действует в течение девяти месяцев, пишет «ФедералПресс».

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