Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Демонстранты Гонконга разгромили в Политехническом университете туалеты и аудитории

79
0 Оставить комментарий

Демонстранты Гонконга разгромили в Политехническом университете туалеты и аудитории

Гонконг, 28 ноября. После подписания Дональдом Трампом законопроекта «О правах человека и демократии в Гонконге» в поддержку протестных выступлений в городе, местная полиция вошла в Политехнический университет Гонконга. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Демонстранты Гонконга разгромили в Политехническом университете туалеты и аудитории

Полицейские кордоны на большинстве улиц вокруг университета были убраны, автомобильное движение открыто. До этого момента в течение десяти дней не работали все государственные и частные предприятия, попавшие внутрь периметра оцепления.

Например, была закрыта станция метро Hung Hom и автобусная станция, не работал торговый комплекс Concordia Plaza, в течение недели не работали школы в районах, где были уличные беспорядки.

Демонстранты Гонконга разгромили в Политехническом университете туалеты и аудитории

На данный момент полицейское оцепление выставлено непосредственно только вокруг зданий университета. Накануне помещения университета были проинспектированы вице-президентом Политехнического университета с помощниками и членами Красного Креста, полиция не пускает в здания прессу или студентов.

Офицеры объясняют это возможным наличием опасных веществ в помещениях университета, которые были завезены туда протестующими. Также эксперты должны проверить территорию университета на возможное загрязнение диоксинами после массового применения слезоточивого газа.

Утром 28 ноября группы полицейских вошли в помещения Политехнического университета, чтобы задокументировать следы преступлений, совершенных демонстрантами, и установить, остаются ли еще внутри участники протеста.

Накануне, в среду, полиция Гонконга заявила, что офицеры войдут в Политехнический университет вместе со специальной командой, созданной университетом для обработки опасных веществ и сбора доказательств погрома.

Объявляя об этом, командир округа Yau Tsim Хо Юнь-Синг сказал, что если сотрудники встретят протестующих внутри кампуса, они попросят их обратиться за медицинской помощью, прежде чем устанавливать их данные.

«Поскольку они оставались в кампусе уже десять с лишним дней, мы убедим их сначала получить медицинскую помощь, а затем запишем их детали, как и в предыдущие дни», - сказал он. Хо добавил, что как только процесс сбора доказательств будет завершен и все опасные предметы будут удалены, кампус будет возвращен в университет для ремонта как можно скорее.

Кампус университета был окружен полицией с 17 ноября после того, как там вспыхнули столкновения между протестующими и полицией. После сражения, которое длилось несколько суток, полиция блокировала демонстрантов внутри. Позднее 1100 человек вышли из кампуса, большинство из них были задержаны полицией, однако лицам, не достигшим 18-летнего возраста, было разрешено вернуться домой после того, как они сообщили сотрудникам полиции свои личные данные.

Специальная команда, организованная университетом, провела полные поиски за последние два дня и столкнулась только с одним протестующим. Команда также заявила, что кампус усыпан опасными материалами, и ситуация ухудшается день ото дня.

Демонстранты Гонконга разгромили в Политехническом университете туалеты и аудитории

При этом протестующие, до сих пор скрывающиеся в Политехническом университете, сообщают, что они крайне недовольны решением полиции о входе в кампус в четверг утром. Один из активистов зачитал на камеру вызывающее заявление, сообщив, что два десятка демонстрантов останутся в университетском городке надолго.

Протестующий в маске, представившийся как А Бонг, сказал, что он и его соратники не исключают активизации своих действий, если полиция войдет в кампус. А Бонг также заявил, что они не доверяют полиции. Он повторил требования о том, чтобы полиция отступила из района, прилегающего к университетскому городку, не производила арестов и не регистрировала их удостоверения личности. Он подчеркнул, что активисты покинут кампус лишь после того, как полиция отступит.

Демонстранты Гонконга разгромили в Политехническом университете туалеты и аудитории

Корреспондент ФАН попытался самостоятельно пройти внутрь университетского городка, но полиция вынудила его вернуться, угрожая арестом за неповиновение.

При этом на глазах корреспондента ФАН в университетский кампус провели съемочную группу Reuters и две группы местных телеканалов. Как рассказали потом журналисты этих съемочных групп коллегам, им позволили снять последствия погрома, который учинили захватчики университета. По их словам, внутри разбиты окна, сломана и испачкана мебель, стены, разгромлено различное оборудование, включая компьютерные классы, а также разбита или повреждена сантехника в туалетах.

Демонстранты Гонконга разгромили в Политехническом университете туалеты и аудитории

Тем временем стало известно, что президент США, помимо закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге», подписал закон о запрете поставок определенной полицейской экипировки и оружия в Гонконг. В самом Гонконге на это отреагировали очень резко.

«Подобные законопроекты являются явным вмешательством во внутренние дела Гонконга, в котором нет необходимости и оснований и которое может только навредить отношениям и интересам США и Гонконга», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отреагировал и материковый Китай – там предупредили США, что могут принять соответствующие контрмеры.

«Мы призываем американскую сторону не занимать упрямую позицию, в противном случае китайская сторона примет решительные меры по противодействию, и все последствия за это будут нести США», - говорится в распространенном МИД КНР заявлении.

«Мы заявляем американской стороне, что Гонконг - это китайский Гонконг, что все дела Гонконга являются исключительно внутренними делами Китая, любые иностранные правительства и силы не имеют права вмешиваться в них», - подчеркнул МИД КНР.

Тем временем оппозиция планирует активизировать протесты в городе. Опубликован план мероприятий на ближайшую неделю, он включает в себя несколько маршей по городу, концерты популярных молодежных исполнителей, а также блокирование аэропорта. Кроме того, активисты планируют устроить «благодарственные митинги» под стенами посольств США и Великобритании за активную поддержку этими странами оппозиции Гонконга.

ФАН следит за развитием событий.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров