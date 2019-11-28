Демонстранты Гонконга разгромили в Политехническом университете туалеты и аудитории

Гонконг, 28 ноября. После подписания Дональдом Трампом законопроекта «О правах человека и демократии в Гонконге» в поддержку протестных выступлений в городе, местная полиция вошла в Политехнический университет Гонконга. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Полицейские кордоны на большинстве улиц вокруг университета были убраны, автомобильное движение открыто. До этого момента в течение десяти дней не работали все государственные и частные предприятия, попавшие внутрь периметра оцепления.

Например, была закрыта станция метро Hung Hom и автобусная станция, не работал торговый комплекс Concordia Plaza, в течение недели не работали школы в районах, где были уличные беспорядки.

На данный момент полицейское оцепление выставлено непосредственно только вокруг зданий университета. Накануне помещения университета были проинспектированы вице-президентом Политехнического университета с помощниками и членами Красного Креста, полиция не пускает в здания прессу или студентов.

Офицеры объясняют это возможным наличием опасных веществ в помещениях университета, которые были завезены туда протестующими. Также эксперты должны проверить территорию университета на возможное загрязнение диоксинами после массового применения слезоточивого газа.

Утром 28 ноября группы полицейских вошли в помещения Политехнического университета, чтобы задокументировать следы преступлений, совершенных демонстрантами, и установить, остаются ли еще внутри участники протеста.

Накануне, в среду, полиция Гонконга заявила, что офицеры войдут в Политехнический университет вместе со специальной командой, созданной университетом для обработки опасных веществ и сбора доказательств погрома.

Объявляя об этом, командир округа Yau Tsim Хо Юнь-Синг сказал, что если сотрудники встретят протестующих внутри кампуса, они попросят их обратиться за медицинской помощью, прежде чем устанавливать их данные.

«Поскольку они оставались в кампусе уже десять с лишним дней, мы убедим их сначала получить медицинскую помощь, а затем запишем их детали, как и в предыдущие дни», - сказал он. Хо добавил, что как только процесс сбора доказательств будет завершен и все опасные предметы будут удалены, кампус будет возвращен в университет для ремонта как можно скорее.

Кампус университета был окружен полицией с 17 ноября после того, как там вспыхнули столкновения между протестующими и полицией. После сражения, которое длилось несколько суток, полиция блокировала демонстрантов внутри. Позднее 1100 человек вышли из кампуса, большинство из них были задержаны полицией, однако лицам, не достигшим 18-летнего возраста, было разрешено вернуться домой после того, как они сообщили сотрудникам полиции свои личные данные.

Специальная команда, организованная университетом, провела полные поиски за последние два дня и столкнулась только с одним протестующим. Команда также заявила, что кампус усыпан опасными материалами, и ситуация ухудшается день ото дня.

При этом протестующие, до сих пор скрывающиеся в Политехническом университете, сообщают, что они крайне недовольны решением полиции о входе в кампус в четверг утром. Один из активистов зачитал на камеру вызывающее заявление, сообщив, что два десятка демонстрантов останутся в университетском городке надолго.

Протестующий в маске, представившийся как А Бонг, сказал, что он и его соратники не исключают активизации своих действий, если полиция войдет в кампус. А Бонг также заявил, что они не доверяют полиции. Он повторил требования о том, чтобы полиция отступила из района, прилегающего к университетскому городку, не производила арестов и не регистрировала их удостоверения личности. Он подчеркнул, что активисты покинут кампус лишь после того, как полиция отступит.

Корреспондент ФАН попытался самостоятельно пройти внутрь университетского городка, но полиция вынудила его вернуться, угрожая арестом за неповиновение.

При этом на глазах корреспондента ФАН в университетский кампус провели съемочную группу Reuters и две группы местных телеканалов. Как рассказали потом журналисты этих съемочных групп коллегам, им позволили снять последствия погрома, который учинили захватчики университета. По их словам, внутри разбиты окна, сломана и испачкана мебель, стены, разгромлено различное оборудование, включая компьютерные классы, а также разбита или повреждена сантехника в туалетах.

Тем временем стало известно, что президент США, помимо закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге», подписал закон о запрете поставок определенной полицейской экипировки и оружия в Гонконг. В самом Гонконге на это отреагировали очень резко.

«Подобные законопроекты являются явным вмешательством во внутренние дела Гонконга, в котором нет необходимости и оснований и которое может только навредить отношениям и интересам США и Гонконга», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отреагировал и материковый Китай – там предупредили США, что могут принять соответствующие контрмеры.

«Мы призываем американскую сторону не занимать упрямую позицию, в противном случае китайская сторона примет решительные меры по противодействию, и все последствия за это будут нести США», - говорится в распространенном МИД КНР заявлении.

«Мы заявляем американской стороне, что Гонконг - это китайский Гонконг, что все дела Гонконга являются исключительно внутренними делами Китая, любые иностранные правительства и силы не имеют права вмешиваться в них», - подчеркнул МИД КНР.

Тем временем оппозиция планирует активизировать протесты в городе. Опубликован план мероприятий на ближайшую неделю, он включает в себя несколько маршей по городу, концерты популярных молодежных исполнителей, а также блокирование аэропорта. Кроме того, активисты планируют устроить «благодарственные митинги» под стенами посольств США и Великобритании за активную поддержку этими странами оппозиции Гонконга.

ФАН следит за развитием событий.