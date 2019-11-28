Угодившая в наркоскандал Бочкарева вновь напомнила о себе загадочным фото

Москва, 28 ноября. Угодившая в наркоскандал российская актриса Наталья Бочкарева вновь напомнила о себе в Сети.

В конце сентября звезда сериала «Счастливы вместе» оказалась в центре внимания общественности и СМИ из-за скандала с запрещенными веществами. Поначалу Бочкарева опровергала все обвинения, а позднее и вовсе исчезла из информационного пространства.

Выдержав трехнедельную паузу, актриса вновь начала напоминать о себе многочисленными публикациями в соцсетях, игнорируя все упоминания о недавнем наркоскандале.

Недавно Бочкарева разместила очередной загадочный пост на своей странице в Instagram. Актриса опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в белом свадебном платье с букетом цветов в руках.

«Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой. Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота!» — написала Бочкарева на своей странице в Instagram.



Подписчики восхитились красотой актрисы, а также предположили, что Бочкарева вышла замуж. Стоит отметить, что в 2007 году Бочкарева вышла замуж за адвоката Николая Борисова. В браке актриса родила двоих детей, однако в 2014 году брак распался. После этого актриса посещала светские мероприятия в одиночестве, а также старалась скрыть от журналистов и обывателей подробности о свое личной жизни.

Напомним, в конце сентября СМИ сообщили о том, что сотрудники полиции задержали Бочкареву с наркотиками в Москве. Согласно их данным, инспекторы ДПС остановили автомобиль актрисы и обнаружили при ней наркотическое вещество. Актриса опровергла данную информацию и даже угрожала судебным иском против тех, кто якобы распространяет о ней слухи. Однако в правоохранительных структурах подтвердили, что задержание было.