Москва, 28 ноября. Франция, силы которой присутствуют в Сирии как союзники США, нарушает международное право. Об этом заявил член Совфеда РФ Сергей Цеков.

Ранее президент Сирии Башар Асад назвал оккупацией присутствие французских военных на территории страны. Сирийский лидер подчеркнул, что нет большой разницы между поддержкой терроризма и отправкой военных для оккупации другого государства.

Сенатор Сергей Цеков напомнил, что французские военные присутствуют в Сирии нелегитимно и в нарушение международного права — без приглашения Дамаска.

«Всем известно, что нахождение на территории САР каких-то вооруженных сил других государств может быть только по приглашению законного сирийского руководства. Сирия пригласила Россию и Иран, с Турцией есть особые договоренности, а остальные, включая Францию, находятся там незаконно», — сказал Цеков в комментарии New Inform.

При этом Франция уже неоднократно заявляла о своем намерении полностью вывести силы из Сирии. О готовности уйти в Елисейском дворце говорили текущей осенью, когда началось создание зоны безопасности на севере сирийского Заевфратья. По мнению ведущего военного эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова, Париж вслед за Вашингтоном грубо нарушает международное право в САР. Он отметил, что французов передислоцировали на базы США. По мнению Александрова, Франция стремится проявлять себя в качестве верного американского союзника.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные останутся в районах нефтегазовых месторождений восточного Дейр-эз-Зора в Сирии. В одном из интервью Башар Асад заявлял, что США занимаются разграблением нефтяных месторождений Сирии. По мнению президента САР, Штаты всегда стремились подвергать другие страны грабежу, отбирая у них не только финансовые ресурсы, но и права.

26 октября Минобороны РФ опубликовало снимки, предоставленные космической разведкой. Кадры доказывают, что сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной американских военных.

Также стало известно, что американские специалисты, нелегально находящиеся в Сирии, сотрудничают с курдскими боевиками, которые, в свою очередь, поддерживают связи с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство»1.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило первую часть расследования о Сирии. Выяснилось, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков сотрудничает с террористами ИГ1 по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского. Бывший боевик «Исламского государства» в интервью рассказал, что контактировал Коротковым, когда занимался пропагандой для запрещенной организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.