Facebook обвинили в нелегальной торговле древними ценностями с Ближнего Востока

Генуя, 28 ноября. Более 100 сообществ в соцсети Facebook занимаются продажей похищенных на Ближнем Востоке древностей. Об этом заявил один из основателей проекта по расследованию нелегальной торговли культурными артефактами и исследованием антропологического наследия (ATHAR) Амр аль-Азм.

«И количество таких сообществ только увеличивается, а не сокращается. Эта соцсеть помогла торговцам значительно расширить масштаб своей деятельности за короткий период времени», — подчеркнул историк в комментариях РИА Новости.

При этом он с тревогой указал на то, что такие группы нельзя удалять, потому что это приведет к невозможности отследить незарегистрированные предметы старины.

«Эти предметы не были украдены из музеев, а были буквально подняты с земли. Поэтому единственное доказательство их существования – это фото, опубликованные в Facebook», — объяснил эксперт.

Именно поэтому, по его словам, крайне важно, чтобы Facebook сохранял эти данные и сотрудничал с правоохранительными органами и учеными.

«У нас большой опыт, и мы можем помочь остановить использование платформы в этих целях», — добавил аль-Азм.

В настоящее время проект ATHAR контактирует с возможными свидетелями хищений, чтобы потом найти украденные предметы в предложениях на Facebook. Вовсю идет работа и по установлению пользователей, которые продают артефакты.

Напомним, по данным главы Генерального департамента древностей и музеев Сирии Махмуда Хамуда, за восемь лет террористы, боевики антиправительственных группировок и «черные копатели» разграбили или уничтожили до 10 тысяч памятников археологии в САР. Некоторым из которых было более 5 тысяч лет.