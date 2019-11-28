Россия передала Габону оружие для охраны слонов

Москва, 28 ноября. Министерство обороны РФ бесплатно предоставило Габонской Республике стрелковое оружие, чтобы поддержать правительство страны в борьбе с браконьерством и охране национальных парков, сообщает Федеральное агентство новостей.

В Габоне действует программа по защите редких животных от браконьеров. В первую очередь экологи стремятся сохранить численность лесных слонов, популяция которых в стране — самая крупная на континенте.

По данным габонского правительства, деньги, вырученные с продажи слоновой кости, в большинстве случаев идут на финансирование деятельности криминальных организаций в регионе. Российское стрелковое оружие усилит правительственные подразделения, ответственные за борьбу с браконьерами.

Ранее сообщалось, что Россия постепенно вытесняет Францию с оружейного рынка Африки за счет гибких условий сотрудничества. Москве удалось заключить соглашения на поставку с 16 африканскими странами. Речь, в частности, идет о традиционных клиентах Франции — Камеруне, Нигере и Сенегале. Дополнительным стимулом для сотрудничества с РФ является соотношение цены и качества вооружения. Невысокая стоимость объясняется развитым крупносерийным производством.