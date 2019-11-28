Уникальный опыт РФ по борьбе с терроризмом в Сирии поможет странам ОДКБ, уверен эксперт

Москва, 28 ноября. Россия может дать многое странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) благодаря опыту борьбы с терроризмом, полученному в Сирии. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее на заседании Совета коллективной безопасности в Бишкеке президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова делиться опытом антитеррора, полученным в Сирии, и применять его в практической работе по совершенствованию оперативных возможностей сил ОДКБ.

По мнению Литовкина, предложение российского лидера странам военного блока — не пустая риторика, поскольку Минобороны под руководством Сергея Шойгу получило в Сирии уникальный опыт по борьбе с терроризмом, аналогов которому не имеет ни одна другая страна.

«[Российские] военные научились изолировать подразделения экстремистов, освоили навыки городского боя, вели переговоры с местным населением, создавали гуманитарные коридоры и освобождали населенные пункты от бандформирований», — перечислил эксперт ФБА «Экономика сегодня» полученный практический опыт РФ.

Полковник считает, что прецедентом с выводом курдских бандформирований Россия показала способность создавать успешные альянсы и устранять угрозы невоенными методами. Также страна проявила себя как хороший дипломат, умеющий вести переговоры сразу с несколькими участниками (Турцией, Иорданией и Ираном) для решения общих задач.

«Это показательно — настоящие военные постоянно приобретают новый опыт, извлекая его из любого прецедента. Шойгу это доказал», — подчеркнул Литовкин.

Эксперт выразил уверенность, что опыт России будет интересен любому государству, и многие страны «дорого заплатили бы» за него.

«Москва же предлагает его союзникам бескорыстно, что тоже совершенно оправдано. Терроризм — угроза глобальная, в одиночку с ней не справится ни одно государство. Но РФ в Сирии доказала, что совместно можно побороть как глобальную проблему экстремизма, так и внутренние вызовы, вроде оккупации курдскими бандами мирных поселений», — отметил военный аналитик.

Литовкин обратил внимание, что прецедент передачи российского антитеррористического и военного опыта де-факто уже существует, поскольку Минобороны РФ обучало Сирийскую арабскую армию (САА) эффективному противостоянию вооруженным бандам, на момент начала российской операции бесчинствовавшим на подступах к Дамаску.

«Этот опыт будет очень полезен Киргизии, Узбекистану и Таджикистану, где высок риск угрозы международного экстремизма и традиционно действуют каналы наркотрафика. Так что военные специалисты РФ вполне могут преподавать в военных академиях наших партнеров по ОДКБ», — резюмировал он.

Напомним, Владимир Путин 28 ноября принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в киргизской столице.

Президент рассказал, что Россия готова делиться со странами-участницами организации опытом борьбы с терроризмом, а также заявил о необходимости нарастить миротворческую деятельность ОДКБ с помощью разработки организационных и нормативно-правовых документов, которые позволили бы подразделениям ОДКБ принимать участие в миротворческих операциях под эгидой ООН.