Ямпольская опровергла фейк «Новой газеты» о просьбе проверить Театр.doc

Москва, 28 ноября. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская опровергла фейк «Новой газеты» о том, что она якобы обратилась в полицию и прокуратуру с просьбой проверить спектакли Театра.doc. Соответствующий пост депутат разместила на своей странице в Facebook.

«Я никогда не обращалась и не намерена обращаться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку тех или иных организаций культуры», — пишет Ямпольская.

По словам парламентария, она лишь переслала «для рассмотрения по компетенции» поступившее в комитет обращение граждан.

«Лично от меня никаких заявлений ни в полицию, ни в прокуратуру не поступало. Так же, как и просьб о проведении проверки театра. Это ложь», — пояснила депутат.

«Новая газета» сообщила со ссылкой на представителей театра, что якобы Ямпольская лично подала заявления в полицию и прокуратуру с просьбой проверить на антироссийскую пропаганду спектакли «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228».

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) представило первую часть журналистского проекта «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ»1, в которой приведены факты того, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков на протяжении долгого времени сотрудничает с террористами «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ).

Расследование ФАН прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что «правоохранительные органы имеют возможность ознакомиться с этой информацией». Депутат Виталий Милонов заявил, что за свои действия журналист должен быть наказан, как за измену Родине.

Накануне «Новая газета» сообщила, что намерена подать в суд на ФАН «в попытке защитить свои честь и достоинство». Федеральное агентство новостей готово отстаивать достоверность приведенных фактов как в правовом поле, так и на дискуссионных площадках.

1 Организация запрещена на территории РФ.