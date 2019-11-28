США сократят взносы в НАТО за счет Германии

Вашингтон, 28 ноября. Руководство НАТО пересмотрело формулу расчета взносов стран-членов в бюджет организации. Об этом в четверг заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Таким образом расходы Вашингтона и Берлина на содержание военного блока сравнялись.

«Мы согласовали новую формулу по распределению расходов на оборону. США заплатят меньше, Германия выплатит больше, то есть сейчас США и Германия заплатят одинаково, почти по 16% от бюджета НАТО», — отметил Столтенберг.

Отметим, что на сегодняшний день страны НАТО выплачивают 2,37 млрд евро на оборону. При этом доля Германии составляла 14,8%, а доля США — 22,1%. В прошлом году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал, чтобы остальные члены альянса увеличили свои расходы на содержание НАТО до 2% от ВВП, пишет газета «Взгляд».

Американский лидер пожаловался на то, что Германия «недоплачивает» за коллективную оборону, но при этом ведет активную торговлю с Россией, в то время как Америка «защищает Европу, но тратит миллиарды на торговле». Речь идет об американском СПГ, который безуспешно пытается вытеснить российский газ с европейского рынка.

По словам политолога Александр Дудчака, НАТО является архаичной организацией, которую давно следовало распустить. На сегодняшний день военный блок занимается лишь тем, что придумывает различные «угрозы», пытаясь оправдать свое существование.