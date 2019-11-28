Госстат Украины сообщил о шокирующем падении производства в стране

Киевские экономические эксперты прогнозируют новый экономический кризис, который может разразиться в стране в 2020-м году и будет связан с общемировым. По мнению аналитика Михаила Крапивко, сегодня страна абсолютно зависима от внешнего финансирования и мировой конъюнктуры, промышленность стремительно падает, поэтому новый кризис «со всей силы» ударит по простым украинцам.

Как свидетельствуют украинские эксперты, промышленность страны балансирует на грани тяжелейшего кризиса. Так, по данным Госстата Украины, по итогам октября падение производства составило рекордные 5%, а в перерабатывающей промышленности — целых 6%. Украинская металлургия за десять месяцев 2019-го просела почти на 12%, автопром — на 15,4%, текстильное производство — на 9%. С каждым месяцем негативные тенденции только усиливаются, чему способствует ситуация как на внешних рынках, так и внутри страны.

Так, металлургические предприятия Украины страдают от падения доходов, вызванного рекордным снижением цен на их продукцию (на мировых рынках котировки на металл — минимальные с 2016-го). В свою очередь, легкая промышленность Украины обваливается сразу из-за нескольких факторов — у большинства предприятий нет заказов, нет стратегии развития, и нечем платить работникам. В итоге украинские специалисты массово уезжают на работу в Польшу, а производственные цеха простаивают.

По словам украинских промышленников, ситуация с трудовыми ресурсами в этой отрасли критическая. Только два года назад в легпроме Украины работало около 90 тысяч человек, а за последние полгода уволились более шести тысяч человек. Объем производства упал на 15%, многие предприятия простаивают. Как следствие, рекордный «минус» зафиксирован по отдельным видам продукции легпрома — по трикотажным платьям на 33%, по мужским костюмам — на 47%.

Также, по данным Госстата страны, в октябре 2019-го рекордно выросла задолженность по зарплатам работников — на 11,5% по сравнению с сентябрем. На сегодня работодатели-промышленники должны украинцам больше 3 миллиардов гривен. Многие из них месяцами не могут рассчитаться с людьми, что только усиливает отток персонала.

По словам аналитиков, ведущие предприятия Украины теряют и иностранных заказчиков. В стране дорогие электроэнергия, газ, бухгалтерия, жесткие проверки контролирующих органов и коррумпированная таможня. Поэтому иностранные партнеры массово уходят в соседние страны. Также, по данным Госстата Украины, растет количество убыточных предприятий. По итогам первого полугодия 2018-го их было 24,7% от общего числа заводов и фабрик, в этом году — уже более 25%.

По данным аналитиков, больше всего пострадала перерабатывающая промышленность страны. За первое полугодие 2019-го прибыль получили на треть предприятий меньше, чем за тот же период 2018-го. Критически сократилось производство замороженной говядины и телятины (по сравнению с 2018-м — на 53%), соков (на 37%) и кондитерских изделий (на 35%).

В кризисе находятся также металлургия и тяжелая промышленность. Труб в октябре украинские металлурги выпустили на 67% (!) меньше, а электродвигателей — на 69% (!) меньше, чем в 2018-м. По словам главы Совета предпринимателей при Кабмине Украины Андрея Забловского, одна из причин рекордного обвала промышленности — многие предприятия так и не оправились после закрытия для их продукции российского рынка.

«Особенно страдают машиностроители — производство трансформаторов, электрооборудования, станков упало в разы», — говорит Забловский.

Экспорт в ЕС ситуацию не исправил, говорит аналитик, — в Европу идет в основном украинское сырье, а не готовая продукция. Так, молочная продукция, которую в Россию отгружали с Украины в рекордных объемах, в Европу до сих пор вообще «непроходная». Не могут пробиться на европейский рынок и предприятия машиностроительной отрасли.

Другой фактор, загоняющий украинскую промышленность в убытки, — искусственное укрепление гривны. Оно сделало украинские товары дороже, снизив их конкурентные преимущества на мировом рынке. При этом, отмечают аналитики, новые власти Украины предпочитают не замечать падения промышленности. Они не только не представили программу выхода из «экономического пике», но даже никак не прокомментировали проблему падения промпроизводства.

По словам киевского экономиста, члена совета лиги аудиторов Украины Михаила Крапивко, на этом тягостном фоне украинская промышленность особенно уязвима перед лицом мирового экономического кризиса, который с высокой вероятностью начнется уже в 2020-м.

«Украинская экономика не изолирована от мировой. Наоборот, Украина очень сильно интегрирована в мировую экономику, — говорит Крапивко. — Мы поставляем на мировой рынок сельхозсырье, продукцию металлургии низкой степени переработки и небольшой сегмент машиностроения. Все эти сферы приносят стране валютную выручку, за счет которой держится вся остальная наша импортозависимая экономика. Если мировые рынки придут в упадок, то спрос на наше сырье резко упадет. Как следствие, на Украине возникнет валютный дисбаланс, что приведет к обвалу курса гривны. Далее, из-за сокращения производства, произойдет резкий рост количества безработных, которые должны будут получать пособие из госбюджета».

По мнению экономиста, по простым украинцам кризис ударит особенно сильно. Их и без того небольшие доходы резко упадут, а цены вырастут.

«Сильная внешняя рецессия способна окончательно обвалить экономику Украины, — считает Крапивко. — Поэтому крайне важно, какую монетарную и экономическую политику примет в ближайшее время кабмин страны. 2019-й мы прожили без дешевых кредитов МВФ, но прожили его на продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые размещались под 15-17% годовых. Это — безумные проценты, каких не платит больше ни одно нормальное государство в мире! Если в 2020-м Украина снова не получит денег от МВФ, то она будет вынуждена снова продавать ОВГЗ. Когда же нам придется возвращать деньги, занятые в этом году под 15% годовых, то мы вынуждены будем продавать ОВГЗ уже под 18-20% годовых, чтобы расплатиться с предыдущими кредиторами. В итоге получается классическая «пирамида», в свое время ставшая причиной дефолта в России и ряде других стран!»

Но даже если МВФ даст денег Украине, вовсе не факт, что не придется опять же продавать ОВГЗ, указывает аналитик.

«Наша «финансовая пирамида» будет расти до тех пор, пока она под собственным весом не обрушится. И тогда курс гривны за один день резко «просядет». Когда это случится — неизвестно, но чем дольше «пирамида» будет расти, тем сильнее будет падение гривны после ее обвала», — указывает экономист.

Эксперт также назвал главные приметы очередного мирового кризиса, который «уже стоит на пороге».

«Мировые финансовые кризисы возникают раз в 7-12 лет. Последний кризис был в 2008-2009 годах. По теории, он должен наступить как раз в 2020-м. Первый признак наступающего мирового кризиса — «длинные деньги». Кредиты и депозиты, выданные и размещенные на длительный срок, стоят дешевле краткосрочных кредитов. Для банкиров и инвесторов это — способ на долгий срок зафиксировать доходность своих ценных бумаг. Этот тренд уже наблюдается по всему миру, — перечисляет экономист. — Второй признак — рост цены на золото. С января по август 2019-го золото подорожало на 20% и достигло цены 1500 долларов за унцию. А в 2013 году оно стоило 1000 долларов за унцию. Кризис всегда бьет по курсам мировых валют, а золото — верный способ сохранения денег».

Аналитик указывает, что если посмотреть на финансовый рынок Украины, то сегодня государственные банки (а после национализации «Приватбанка» этот сектор превышает половину всей банковской системы страны), дают ставку по валютным депозитам в 15-20% годовых.

«Это значит, что в стране нет спроса на деньги, нет деловой активности на рынке. Наша экономика вообще не растет, и перед общемировым кризисом мы будем беззащитны», — прогнозирует эксперт.

По мнению Михаила Крапивко, в принципе, у Украины еще есть шанс избежать самых негативных последствий мирового кризиса, но он крайне невелик.