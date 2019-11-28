Желающая «вжарить» Россию замглавы МИД Украины подала в отставку

Киев, 28 ноября. Заместитель главы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Каждый из нас пишет «книгу своей жизни». Эти книги состоят из глав, разделов и подразделов. Сегодня в моей книге я ставлю три точки на завершении главы, которую я писала последние пять с половиной лет», — поделилась Зеркаль.

По словам украинского дипломата, эти годы были насыщены событиями, оказавшими влияние как на нее саму, так и на весь мир. Зеркаль поблагодарила всех, с кем работала в течение пяти лет и отметила, что эти люди оставили незабываемый след в ее жизни.

«Я ухожу с поста заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком. Уверена, что у нас будет еще много интересных проектов и побед!!!» — заключила Зеркаль.

Елена Зеркаль заняла пост заместителя главы МИД Украины по европейской интеграции 20 августа 2014 года. До этого она работала в украинском министерстве юстиции.

В 2017 году Елена Зеркаль представляла Украину в Международном суде в Гааге, где обвиняла Россию в «нарушении международных конвенций». На прошлой неделе Зеркаль заявила, что Киев собирается «вжарить Россию на деньги» в Международном суде ООН. Комментируя это высказывание, зампред комитета Госдумы РФ по международным делам депутат Алексей Чепа предложил украинскому дипломату пройти освидетельствование у психиатра.