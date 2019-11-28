Организаторы показали инновационный логотип Евровидения-2020

Москва, 28 ноября. Европейский вещательный союз показал официальный логотип 65-го международного песенного конкурса Евровидение-2020, который пройдет в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая следующего года.

Организаторы конкурса опубликовали на своем YouTube-канале видео презентации логотипа следующего песенного конкурса. Инновационный логотип представляет собой круг из флагов 41 стран-участниц в порядке их первого участия в Евровидении, сообщила «Культуромания».

«Это решение характерно для голландского дизайна: логотип минималистичный, экспериментальный и инновационный. У него есть своя история, он красочный, торжественный», — сказал исполнительный продюсер Евровидение-2020 Ситсе Баккер.

Он напомнил, что первыми на Евровидении в 1956 году выступили представители Нидерландов, поэтому в самом начале круга идут цвета нидерландского флага.

В этом году победителем конкурса, который проходил в Тель-Авиве, стал Дункан Лоуренс — представитель Нидерландов. Благодаря его победе на Евровидении принимать конкурс в 2020 году будут Нидерланды.

В этом году второе место занял итальянский исполнитель Махмуд, бронза досталась российскому певцу Сергею Лазареву, напомнил «АиФ».