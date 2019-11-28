Гламурную Волочкову пристыдили за «копыта» и «хвост»

Москва, 28 ноября. Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram новый лук в черном обтягивающем платье. Однако не всем подписчикам пришелся по вкусу новый образ бывшей примы Большого театра.

Уже традиционно новые снимки Волочковой были переполнены роскошью и гламуром. Балерина предстала перед фотографом в черном бархатное платье с серебряной вышивкой на груди. Из-под шляпки с перьями на ее плечи спускались длинные волосы, убранные в хвост, передает «Утро.ру».

В подписи к посту светская львица призналась, что очень любит цветы.

«И сегодня с радостью провела фотосессию для цветочной компании, с которой мы подружились после моей премьеры, — написала Волочкова в соцсети. — На ваш взгляд, мне какие цветы идут больше? Белые или розовые?»

Ответы многих пользователей оказались неожиданными.

«Красное полусладкое больше подойдет», — неоднозначно написали в комментариях.

«Никакие цветы вас не улучшат, — написали хейтеры. — На всех фото похожа на старуху Шапокляк. Не хотела ее обидеть. Шапокляк имела в виду. Она лучше».

Многие посетители страницы отметили, что балерина практически упирается на фото в потолок. Они посоветовали ей отказаться от экспериментов в «Фотошопе», из-за которых ее рост сильно отличается от нормальных человеческих пропорций.

«Зачем так увлекаться «Фотошопом»? Причем, так непрофессионально. Глядя на фото — рост у вас три метра, головой подпираете потолок…Но все же знают ваш рост. Прицепные волосы — это вообще жесть. На дворе XXI век… [Появились] новые технологии наращивания волос, но вы о них не знаете… Увы!» — раскритиковали балерину россияне.

Претензии посетителей страницы были не только к «хвосту» Волочковой. Гламурную диву пристыдили за выбор обуви, сравнив ее с «копытам», передает «МИР24».

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