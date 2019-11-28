Ту-160М станет ответным ударом, который поставит крест на планах НАТО по уничтожению РФ

Российское военное руководство, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, понимают, что нельзя допустить отставание вооруженных сил от агрессивного блока НАТО; бомбардировщик Ту-160М станет сдерживающим фактором. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политический аналитик Владимир Соловейчик и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Бесконечность не предел

Первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М был передан на летно-испытательную станцию для проведения наземных и летных испытаний. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«28 ноября первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию КАЗ им. С.П. Горбунова для отработки этапа заводских наземных и лётных испытаний», — сообщил собеседник агентства.

Ожидается, что после завершения наземных отработок Ту-160М будет передан на этап летных испытаний.

Сдерживающий фактор

Как отметил Владимир Соловейчик, работа над совершенствованием действующих образцов вооружений, их модернизация, равно как и создание новых образцов необходимы для того, чтобы не допустить отставания Вооруженных сил РФ от стран-участниц агрессивного блока НАТО. Это хорошо понимают в руководстве министерства обороны РФ, сам министр, руководство правительственной военно-промышленной комиссии.

«Испытания Ту-160М как раз и находятся в ряду апробации самой различной новой военной техники. Надеюсь, они будут успешными. Нашей стране необходимы современные средства сдерживания любых агрессивных поползновений по всему периметру сухопутных, морских и воздушных границ РФ, от кого бы они ни исходили. В этой связи надо думать и о развитии стратегической авиации дальнего действия, о развитии бомбардировочной «фронтовой» авиации. Потенциальный агрессор должен знать, что со стороны Вооруженных сил РФ последует не только отпор на границе, но и ответный удар, который поставит крест на всех планах уничтожения нашей страны», — заключил Владимир Соловейчик.

Антон Бредихин заметил, что «не мы начали это противостояние, не нам его и проигрывать». Российская оборонка вновь добилась успеха и новый ТУ-160М есть тому прямое подтверждение.

«Модернизация наших воздушных сил заставит задуматься американцев и европейцев — а что дальше? Ведь будут военные поставки в Турцию и Иран, страны Латинской Америки и Магриба. У России есть только два союзника: армия и флот, говорил Александр III. Третьим становится воздушное пространство и здесь мы бросаем вызов тем, кто считает нашу страну лишь региональной державой, не имеющей перспектив к развитию», — заключил Антон Бредихин.

Предполагается, в модернизированной версии были сделаны коррективы в планере самолета, которые назревали давно и должны были быть выполнены еще в ходе первоначального запуска производства. По мнению многих экспертов, основные изменения будут сосредоточены на комплексе бортового оборудования бомбардировщика. Стоит обратить внимание, что концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) занимается разработкой новой авионики для Ту-160М.