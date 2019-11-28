Пушков объяснил разницу между ответами Макрона и НАТО на письмо Путина о РСМД

Москва, 28 ноября. Реакция президента Франции Эммануэля Макрона на предложение российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе показывает, что политик ищет выход из тупика, пока «мозг» НАТО отказывается работать. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

В конце сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин отправил лидерам «основных стран Европы и Азии» письма на тему размещения ракет. В НАТО подтвердили, что получили послание, но не посчитали его «заслуживающим доверия».

Макрон в ответ на письмо заявил, что предложение российской стороны требует тщательного изучения и обсуждения в двустороннем и многостороннем форматах.

Пушков оценил ответ Макрона и объяснил разницу между позициями политика и Североатлантического альянса. Если президент Франции воспринял предложение как основу для обсуждений, то военно-политический блок сразу заявил о невозможности диалога по этой теме, указал сенатор.

«Разница налицо: Макрон ищет выход из тупика, а мозг НАТО отказывается работать», — написал в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Разница между позицией Макрона и позицией НАТО. Альянс сразу заявил: предложение о моратории «не заслуживает доверия» - обсуждать нечего. Макрон же готов воспринять его как «основу для обсуждений». Разница налицо: Макрон ищет выход из тупика, а мозг НАТО отказывается работать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 ноября 2019 г.

Как напоминает Infox.ru, ранее Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. По его словам, Североатлантический альянс полностью утратил внутреннюю координацию, пишет «Царьград». Президент посчитал немыслимым, что Россию НАТО называет «первоначальным врагом» даже после прекращения действия Варшавского договора.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высказывание Макрона абсолютно правдиво и отражает суть ситуации.