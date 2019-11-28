В Киеве заявили, что сценария возврата Донбасса и Крыма не существует

Киев, 28 ноября. Украина не вернет себе Крым и Донбасс даже в самом невероятном варианте развития событий, считает сторонник Майдана, философ Сергей Дацюк.

По словам Дацюка, существование Украины находится под угрозой. Философ уверен, что страна больше никогда не будет существовать в таком состоянии, как после распада СССР.

«Даже если мы пойдем войной на Россию, то не возобновим Украину в тех же рамках, в которых она вышла из Советского Союза», ― заявил Дацюк в эфире YouTube-канала «UkrLife TV».

При этом философ не исключил варианта, при котором Украина объединится с европейской частью РФ, но без Крыма и Донбасса. Еще одним вариантом Дацюк назвал создание Интермариума ― единого государства с Литвой, Польшей и Белоруссией в случае развала Европы.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после произошедшего в стране государственного переворота. В Донбассе, который отказался подчиняться новому правительству, образовались две народные республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев ввел войска в регион. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах представителей контактных групп в Минске. 1 октября 2019 года удалось достичь договоренностей о разведении сил у линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Петровское и Золотое. Киев неоднократно срывал процесс, однако отвод войск все же состоялся.