Путин сократил число «пряников» для Украины из-за наглости Зеленского

Вечером 25 ноября по инициативе и после настойчивых просьб украинской стороны, поддержанных Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, в преддверии очередной встречи «нормандского формата», намеченной на 9 декабря в Париже, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Согласно имеющейся информации, последний пытался договориться об изменении последовательности выполнения пунктов Минских соглашений и добиться согласия президента России на предварительный, до проведения выборов в народных республиках Донбасса, допуск «незалежных» силовых структур на их территорию с выходом на российскую границу.

В качестве «цены вопроса» якобы предлагалось «решение всех вопросов по газу», отзыв украинских исков из международных судов и чуть ли не ходатайство официального Киева перед Евросоюзом о частичной отмене антироссийских санкций.

Разумеется, такая попытка добиться негодной цели негодными средствами положительной реакции у Путина не вызвала и по определению вызвать не могла. Видимо, на Украине восприняли передачу задержанных во время Керченской провокации военных кораблей, выдвинутые российским президентом предложения по газовому транзиту и само его согласие на телефонный разговор с «киевским коллегой» как проявление слабости и повод прозондировать готовность к дальнейшим уступкам. В результате, как сразу было подмечено, получился «поединок КВН против КГБ».

Ведь понятно, что проблема Донбасса является одной из ключевых для России. Все помнят путинские слова о том, что «русские своих не бросают», подкрепленные не только различными видами помощи, но и массовой выдачей российских паспортов жителям народных республик, упрощением правового режима для них на территории России и, самое главное, жесткой защитой интересов Донецка и Луганска на международной арене. При всей условности Зеленского как политика, не понимать этого он не мог.

Точно так же он не мог не понимать, что его предложения в глазах Путина выглядят попыткой «накупить на грош пятаков». Россия не для того строила и строит обходные газопроводы по Черному морю и Балтике общей стоимостью почти 23 млрд долл., не для того пошла на открытый конфликт с «коллективным Западом» и более пяти лет живет в условиях санкций, чтобы теперь сдать все свои позиции ради «газового мира» с «незалежной».

Кстати, перспективы сохранения транзита российского «голубого золота» через Украину выглядят все более мрачными, а шансы на то, что в 10.00 1 января 2020 года «Газпром» прекратит поставки, — все более реальными.

Кстати, на следующий день после разговора с Зеленским Владимир Путин встретился с министром энергетики Александром Новаком и главой компании «Газпром» Алексеем Миллером. На сайте Кремля сообщается, что на этой встрече «отдельно рассматривались вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики», а под графой «Дополнительно» стоит ссылка на указанный выше телефонный разговор с Зеленским.

И хотя ход обсуждения «украинской тематики» не приводится, зато есть заявление для прессы Миллера, в котором руководитель «Газпрома» сообщил, что по указанию президента РФ украинской стороне было направлено официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению действующего контракта на транзит и по заключению контракта на поставку газа на Украину.

При этом специально отмечалось, что контракты «Газпрому» пока заключать не с кем, поскольку в Киеве не создан и не сертифицирован независимый газотранспортный оператор, необходимый согласно Третьему энергопакету ЕС, а установленные сроки для подачи заявок на бронирование транзитных мощностей по долгосрочным контрактам истекают.

К этому стоит добавить, что без поставок российского «голубого золота» украинская газотранспортная система сможет проработать не более полутора месяцев — после этого поддерживать рабочее давление в «трубе» будет просто нечем. Не поможет даже веерное отключение потребителей, не говоря уже про американский СПГ, срочно закупленный через Польшу по цене 660 долл. за тысячу «кубов» — почти вчетверо выше текущих европейских цен.

Что же касается смягчения странами ЕС режима антироссийских санкций или даже выхода из него, то эта идея становится в европейских столицах все более популярной, поскольку «санкционные» убытки для стран «еврозоны» уже приближаются к отметке 300 млрд долл., а резонов проявлять солидарность с «Дядей Сэмом» у «старушки-Европы» с каждым днем становится все меньше. Разумеется, если товарные потоки между ЕС и РФ возрастут, Украина тоже не останется в стороне от этого процесса.

На таком фоне замысел Зеленского «выдать нужду за добродетель» и одним звонком убить сразу трех зайцев: решить в выгодном для Киева ключе проблему Донбасса, обеспечить газовый транзит и хотя бы частично восстановить жизненно важную торговлю с Россией, — демонстрирует или его полную некомпетентность, или запредельную степень самоуверенности (чтобы не сказать — наглости) и неуважения по отношению к президенту России.

Поэтому неудивительно, что в ответ президент России якобы еще раз вежливо посоветовал своему собеседнику начать предусмотренный Минскими соглашениями прямой переговорный процесс с Донецком и Луганском. А также указал на то, что развод войск в предварительно намеченных точках фактически так и не состоялся, поскольку позиции ВСУ были заняты «нацгвардией» и иррегулярными вооруженными формированиями, а обстрелы территории ДНР и ЛНР с украинской стороны продолжаются, то есть Зеленский не контролирует ситуацию в стране, которую он номинально возглавляет.

Тем не менее, сообщалось, что в заключение разговора стороны условились (то есть договорились при соблюдении некоторых согласованных условий) о продолжении контактов на различных уровнях. Впоследствии поступило уточнение, что не исключена и личная встреча на высшем уровне в ходе предстоящих парижских переговоров «нормандской четверки».

Как уже известно по многолетнему опыту, общий «путинский стиль» ведения международных дел характеризуется тем, что его изначальные позиции объективно являются максимально выгодными для контрагента, а если тот начинает «качать права» и требовать большего, то количество предлагаемых «пряников» соответственно уменьшается. Так, очевидно, случилось и на этот раз.

Так что перед В.А. Зеленским и его «опекунами» из ФРГ и Франции: перед всеми вместе и перед каждым в отдельности, — судя по всему, стоят очень непростые задачи, найти правильное и своевременное решение которых они вряд ли способны. Но, как говорится, «нужда научит пряники есть», а зима — правильно «трубу шатать». Газовую, конечно.

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