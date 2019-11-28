Эксперт объяснил, как в ДНР и ЛНР ответят на «хотелки Киева» по реинтеграции Донбасса

Только скрупулезное выполнение Минских соглашений может гарантировать безопасность жителям Донбасса в случае реинтеграции в Украину, считает бывший депутат Верховной рады Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о наличии у Киева пяти сценариев реинтеграции Донбасса.

«В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса. Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев ― они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами», ― сказал Данилов на заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции».

При этом глава СНБО подчеркнул, что не может озвучить эти пять сценариев. По его словам, работа над ними продолжается.

«Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым», — добавил он.

Как отмечает Олег Царев, Киев делает все для пересмотра Минских соглашений, т. к. его не устраивают практически все положения документа.

«Их не устраивает то, что выборы в Донбассе будут проходить до передачи под контроль границы. Власти Украины не хотят, чтобы в Конституции страны был прописан особый статус Донбасса. К тому же они не имеют голосов для принятия нового закона об особом статусе Донбасса», — объяснил Царев в беседе с Федеральным агентством новостей.

В связи с этим «хотелок» у Киева очень много, но все они противоречат Минским соглашениям, подчеркивает политик. Кроме того, Российская Федерация очень жестко стоит на выполнении всех условий этого документа.

«Только скрупулезное выполнение того, что записано в Минских соглашениях, может гарантировать безопасность жителям Донбасса в случае реинтеграции Донецкой и Луганской Народных Республик в Украину. Все, что предлагает Киев, приведет к угрозе свободы и безопасности для ЛНР и ДНР. Россия и республики на это не пойдут. Украинская сторона подписалась под Минскими соглашениями и должна их выполнять», — добавил бывший депутат.

Ранее в Сети появилось письмо Данилова, адресованное главам офиса президента Украины, Службы безопасности Украины и правительства страны, с предложением о депортации жителей Донбасса. В письме отмечается, что большинство жителей Донбасса «не являются проукраинскими», а поэтому должны быть привлечены к уголовной ответственности и переселены в РФ или западные и центральные районы Украины.

Предложение Данилова прокомментировал глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Глава ЛНР назвал предложение о депортации жителей Донбасса фашизмом.