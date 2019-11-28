Франция отклонила предложение России запретить размещение в Европе РСМД

Париж, 28 ноября. Власти Франции отклонили предложение России ввести на территории Европы мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в четверг заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы не приняли мораторий, предложенный Россией, или предложение о размещении, но мы его восприняли как основу для обсуждений», — отметил политик, выступая на совместной пресс-конференции вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее сообщалось, что Макрон согласился тщательно изучить предложение президента РФ Владимира Путина по мораторию на размещение РСМД в Европе. Российский лидер еще в сентябре направил главам основных стран Европы и Азии письма, в которых изложил свою позицию по данному вопросу. Руководство НАТО тоже получило письмо, однако сочло его «не заслуживающим доверия».

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который существовал между Россией и США с 1987 года. В Москве заявили, что Соединенные Штаты нанесли сокрушительный удар по всей системе глобальной безопасности.

Американская сторона говорит, что причиной выхода из ДРСМД якобы стало несоблюдение Москвой условий договора. Речь идет о ракете 9М729, который, как утверждают в Вашингтоне, не соответствует параметрам соглашения, хотя российские специалисты открыто демонстрировали ракету, доказывая, что это не так. РФ в свою очередь утверждает, что американские системы ПРО в Европе способны запускать крылатые ракеты «Томагавк», которые запрещены ДРСМД.