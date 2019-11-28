Минфин хочет наказывать губернаторов за рост госдотаций

Москва, 28 ноября. Правительство РФ намерено привлекать губернаторов к дисциплинарной ответственности за рост дотационности.

Соответствующий проект разработало министерство финансов России. Так, Минфин хочет стимулировать субъекты формировать реалистичные параметры казны. Инициативу уже поддержали в Госдуме, а в Совете Федерации считают, что просто дисциплинарной ответственности мало и губернаторов следует сразу увольнять.

Помимо этого, постановление регламентирует порядок заключения соглашений между регионами и правительством по социально-экономическому развитию и оздоровлению госфинансов РФ. Как уточняет газета «Известия», речь идет о тех регионах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение последних двух-трех лет была более 40%, а также тех субъектах, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов. Таковыми станут, в частности, Дагестан, Ингушетия, Крым, Севастополь, Алтай, Тыва, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Карелия, Северная Осетия и Камчатский край.

Власти этих субъектов должны будут принять меры по снижению уровня дотационности и росту налоговых и неналоговых доходов. За невыполнение этих требований губернаторов привлекут к дисциплинарной ответственности, а в 2021 году снизят объем дотаций.

В Минфине подчеркивают, что сокращение дотации на выравнивание не увеличивает риски несбалансированности региональных бюджетов и составляет всего 1%. Кроме того, эти меры практикуют ежегодно. К слову, в этом году рекордсменом по уровню дотаций стал Дагестан. Республика получила 66,3 млрд рублей. В случае нарушения соглашения потери составят 660 млн рублей.

На сегодняшний день общий долг субъектов перед федеральным бюджетом превышает 2 трлн рублей. Эксперты считают, что с помощью таких мер Минфин хочет воздействовать на тех губернаторов, которые привыкли не зарабатывать, а только тратить.