В ЛНР сбили очередной беспилотник ВСУ у линии соприкосновения

Луганск, 28 ноября. В ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков в районе подконтрольного республике населенного пункта Новокиевка у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«27 ноября благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Новокиевка был обнаружен и сбит очередной беспилотник ВСУ типа «МАВИК ПРО 2», принадлежащий 46 бригаде ВСУ», — рассказал он.

Офицер добавил, что информация с флэш-накопителя беспилотника сейчас изучается ведомственными специалистами.

Филипоненко напомнил, что полеты боевой авиации и БПЛА вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.

В связи с этим офицер призвал представителей ОБСЕ отразить это нарушение в своем отчете и заставить украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства.

В Народной милиции говорят, что ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной ЛНР территории, подвергая опасности мирных жителей.

Например, в последнем отчете Филипоненко рассказал о трех БМП-1, принадлежащих 72-й бригаде ВСУ, расположенных в городе Попасная. По словам офицера, эта информация подтверждена наблюдателями ОБСЕ.

На Украине с 2014 года продолжается гражданская война, которую в апреле начали власти страны, развернув военную операцию против республик Донбасса ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 12 тыс. человек.