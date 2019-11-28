Глава ОКР назвал рекомендации WADA неадекватными

Москва, 28 ноября. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал неадекватными рекомендации WADA о запрете руководству ОКР принимать участие в международных соревнованиях.

По его словам, попытка применить санкции в отношении руководства ОКР вызывает недоумение.

«Коллективное наказание исполкома ОКР, состав которого структурно отражает в целом олимпийское движение России, является проявлением необоснованной и бессмысленной предвзятости», — приводит ТАСС слова Позднякова.

Председатель Олимпийского комитета России добавил, что организация не рассматривает выступление российских спортсменов под нейтральным флагом. По его мнению, если нет претензий к ОКР со стороны МОК и WADA, то формировать команды необходимо в соответствии с Олимпийской хартией. Российская команда будет принимать участие в Олимпиадах, констатировал Поздняков, отметил телеканал «360».

На этой неделе комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до турниров только чистых спортсменов и лишить сборную РФ возможности выступать на крупных первенствах под своим флагом, напомнил Infox.ru.