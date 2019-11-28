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Путин проведет в КБР заседание совета по межнациональным отношениям

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Путин проведет в КБР заседание совета по межнациональным отношениям

Москва, 28 ноября. Президент РФ Владимир Путин посетит 29 ноября Кабардино-Балкарию, где проведет заседание совета по межнациональным отношениям и встретится с главой республики Казбеком Коковым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Заседание пройдет в Нальчике, основной его темой станет вопрос реализации целей и задач стратегии государственной национальной политики России.

«Докладчиками выступят министр культуры РФ Владимир Мединский и министр просвещения Ольга Васильева», — говорится в сообщении.

Российский лидер также посетит академию творчества «Солнечный город», в которой по целому ряду образовательных программ обучается свыше шести тысяч детей.

Путин проведет в КБР заседание совета по межнациональным отношениям

В четверг Путин посетил Киргизию с рабочим визитом. В аэропорту Бишкека его встретил президент страны Сооронбай Жээнбеков. Глава государства выступил на заседании Организации договора о коллективной безопасности в расширенном составе.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы повестки дня, а президент поддержал инициативу об участии военнослужащих из всех стран ОДКБ в параде на Красной площади 9 мая 2020 года. Глава государства также пригласил коллег на торжественные мероприятия в Москве.

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Источник: РИА Новости
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