В Госдуме рассказали о работе российских врачей на северо-востоке Сирии

Москва, 28 ноября. Работа российских врачей в сирийском городе Камышлы наилучшим образом скажется на стабилизации и налаживании мирной жизни в регионе. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Шерин.

Ранее стало известно, что специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко прибыли на север Сирии. Медицинский отряд приступил к работе в больнице Камышлы. Замкомандира медицинского отряда подполковник медицинской службы Вадим Кузьмин сообщил, что российские специалисты готовы оказать квалифицированную помощь всем, кто в ней нуждается.

Депутат Госдумы РФ Александр Шерин отметил, что российские врачи по всему миру известны как квалифицированные специалисты. Парламентарий добавил, что поддерживает деятельность России по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от действий террористов запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 и боевиков курдских бандформирований.

«Всегда, когда Россия куда-то приходит с добрыми намерениями, она налаживает долгие дружественные отношения между народами и государствами. Это перспективно всегда. И я положительно к этому отношусь», — сказал Александр Шерин в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

Сообщалось, что на базе полевого военного госпиталя РФ в Сирии организованы две выездные бригады. Так врачи смогут оказывать помощь жителям отдаленных населенных пунктов, выезжая туда вместе с колоннами с гуманитарным грузом.

22 октября по результатам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана был подписан меморандум о взаимопонимании по Сирии. Российские военные помогли вывести с границы САР и Турции остатки курдских бандформирований, после чего было начато совместное патрулирование освобожденных регионов. Они также оказывают гуманитарную помощь жителям северных регионов САР и содействуют установлению мирной жизни.

Напомним, Федеральное агентство новостей выпустило первую часть расследования о Сирии. Журналисты выяснили, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков связан с террористами ИГ1. Бывший боевик «Исламского государства» в интервью рассказал, что контактировал Коротковым, сообщая ему о событиях в Сирии. Кроме того, среди бумаг, принадлежавших террористам, были обнаружены документы, в которых был указан номер Короткова. Руководство «Новой газеты» отказалось комментировать сотрудничество своего работника с боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.